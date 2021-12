Redaktion 30.06.2015 Aktualisiert am 31.03.2020 - 10:16 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Tsipras bestätigt Keine IWF-Rückzahlung

Griechenland wird die am Dienstag fälligen Juni-Raten an den Internationalen Währungsfonds (IWF) nicht zahlen. Das bestätigte Ministerpräsident Alexis Tsipras am Montagabend in einem Interview.