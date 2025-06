Nur fertigen, niemals selbst entwerfen: Mit diesem radikalen Geschäftsmodell krempelte TSMC-Gründer Morris Chang 1987 die Halbleiterindustrie um. Eine Rechnung, die aufging. Die strikte Trennung bedeutete für Kunden wie Apple oder Nvidia: Hier sitzt kein potenzieller Konkurrent, sondern ein neutraler Partner.

Heute produziert das Unternehmen aus Hsinchu fast 12.000 verschiedene Chip-Varianten für 522 Kunden. Mit knapp 84.000 Mitarbeitern erwirtschaftete TSMC 2024 einen Umsatz von 90 Milliarden US-Dollar – 30 Prozent mehr als im Vorjahr.

KI-Boom als Wachstumstreiber

Ein Faktor für den enormen Erfolg der vergangenen Jahre ist der Siegeszug der künstlichen Intelligenz, der TSMC Rekordaufträge beschert. High-Performance-Computing (HPC), das hauptsächlich KI-Server umfasst, machte im ersten Quartal 2025 bereits 59 Prozent des Umsatzes aus. Der Erlös mit KI-Beschleuniger-Chips verdreifachte sich 2024 auf fast 15 Prozent des Gesamtumsatzes.

Für 2025 erwartet das Management eine weitere Verdopplung. Die Nachfrage sei so hoch, dass die Produktionskapazitäten für 3- und 5-Nanometer-Chips nahezu vollständig ausgelastet seien. Diese starke Position ermöglicht es TSMC, trotz steigender Kosten die Profitabilität zu wahren: Die Bruttomarge lag im ersten Quartal 2025 bei 58,8 Prozent.

Globale Expansion als Risikostrategie

Auf die geopolitischen Spannungen reagiert das Unternehmen aus Taiwan mit einer massiven globalen Expansion. In Arizona entsteht für 165 Milliarden US-Dollar die größte ausländische Direktinvestition in der US-Geschichte. Sechs Halbleiter-Fabs, zwei Verpackungsanlagen und ein Forschungszentrum sollen bis Ende des Jahrzehnts über 20 Prozent der fortschrittlichsten Chips für US-Kunden produzieren.

Auch in Japan und Deutschland baut TSMC neue Werke. Die Diversifizierung hat ihren Preis: Die Produktionskosten in Arizona liegen 30 bis 50 Prozent über denen in Taiwan. Doch staatliche Subventionen – allein 6,6 Milliarden Dollar vom US-Staat – und die Nähe zu wichtigen Kunden rechtfertigen die Investitionen.

Risiken: Die geopolitische Situation bleibt angespannt

Das größte Risiko bleibt die geopolitische Lage. Taiwan produziert über 90 Prozent der weltweit fortschrittlichsten Chips. Ein militärischer Konflikt oder eine Blockade würde nicht nur TSMC treffen, sondern könnte die gesamte Weltwirtschaft in eine Depression stürzen. Experten sprechen vom „Silicon Shield“ – Taiwans Chip-Dominanz als Lebensversicherung.

Weitere Risiken sind die hohe Kundenkonzentration (Apple, Nvidia und AMD machen über 40 Prozent des Umsatzes aus), verschärfte US-Exportkontrollen nach China und der technologische Wettbewerb. Intel und Samsung investieren massiv, um den Rückstand aufzuholen.

Unverzichtbar, aber nicht ohne Risiko

TSMC ist die kritische Infrastruktur der digitalen Welt – mit allen Vor- und Nachteilen. Die extreme Abhängigkeit der Weltwirtschaft von taiwanesischen Chips macht das Unternehmen gleichzeitig unverzichtbar und verwundbar.

Für Anleger bedeutet das: Die Aktie kann als langfristige Position im Portfolio Sinn ergeben, sollte aber wegen der geopolitischen Risiken nicht zu hoch gewichtet werden. Für Investoren, denen das Risiko eines Einzelinvestments zu hoch ist, zeigen wir auf den folgenden Seiten deshalb aktive Fonds und ETFs, in denen Taiwan Semiconductor Manufacturing Company hoch gewichtet ist.

Bei der Übersicht zeigt sich: Manche der hier vorgestellten Fonds verfügen nur über ein sehr überschaubares Volumen – bei solchen besteht deshalb ein höheres Risiko, dass sie irgendwann liquidiert werden. Eine Sicherheitsgarantie sind Investments in Fonds somit auch nicht. Dennoch gilt, dass Kursverluste eines einzelnen Unternehmens hier deutlich weniger ins Gewicht fallen, als dies bei einem Investment in die einzelne Aktie der Fall wäre.

Stand der Daten: 12. Juni 2025

Ark Artificial Intelligence & Robotics ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Sektor: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 12.04.2024

12.04.2024 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: IQ EQ Fund Management (Ireland)

IQ EQ Fund Management (Ireland) ISIN: IE0003A512E4

Performance 1 Jahr: 57,16%

57,16% Performance 3 Jahre: -

- Performance 5 Jahre: -

- Sharpe Ratio 5 Jahre: -

- Sum. lfd. Kosten: 0,79%

0,79% Volatilität 5 Jahre: -

- Volumen in Mio. EUR: 49

Anteil TSMC: 3,0 Prozent

Kurzbeschreibung des ETFs: Der im April 2024 aufgelegte, aktiv verwaltete ETF fokussiert sich auf Unternehmen aus den Bereichen künstliche Intelligenz, autonome Technologien und Robotik. Mit einer Einjahresperformance von 57,16 Prozent profitiert der Fonds stark vom KI-Boom. Die laufenden Kosten von 0,79 Prozent sind für einen aktiv gemanagten ETF moderat. Mit einem Volumen von 49 Millionen Euro ist auch dieser ETF noch relativ klein. TSMC nimmt mit 3,0 Prozent eine wichtige Position im Portfolio ein.

Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Sektor: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 28.09.2020

28.09.2020 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Han-ETF Management

Han-ETF Management ISIN: IE00BMYMHS24

Performance 1 Jahr: 1,99%

1,99% Performance 3 Jahre: 36,85%

36,85% Performance 5 Jahre: -

- Sharpe Ratio 5 Jahre: -

- Sum. lfd. Kosten: 0,76%

0,76% Volatilität 5 Jahre: -

- Volumen in Mio. EUR: 13

Anteil TSMC: 4,7 Prozent

Kurzbeschreibung des ETFs: Dieser Scharia-konforme ETF investiert in ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 45 globalen Aktien, die von einem Beirat aus Scharia-Gelehrten überprüft werden. Mit nur 13 Millionen Euro Volumen ist er der zweitkleinste Fonds in dieser Übersicht – hier besteht ein erhöhtes Liquidationsrisiko. Die Performance über drei Jahre liegt bei soliden 36,85 Prozent. Die laufenden Kosten liegen bei 0,76 Prozent. TSMC macht 4,7 Prozent des Portfolios aus.

Comgest Monde

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Sektor: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 27.06.1991

27.06.1991 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Comgest

Comgest ISIN: FR0000284689

Performance 1 Jahr: -1,40%

-1,40% Performance 3 Jahre: 33,11%

33,11% Performance 5 Jahre: 42,23%

42,23% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,45

0,45 Sum. lfd. Kosten: 2,26%

2,26% Volatilität 5 Jahre: 13,26%

13,26% Volumen in Mio. EUR: 2.749

Anteil TSMC: 6,5 Prozent

Kurzbeschreibung des Fonds: Mit einem Volumen von 2,749 Milliarden Euro ist dieser seit 1991 aufgelegte Fonds der größte in der Übersicht. Der global anlegende Aktienfonds zeigt über fünf Jahre eine Performance von 42,23 Prozent bei einer Volatilität von 13,26 Prozent. Die laufenden Kosten von 2,26 Prozent sind allerdings die höchsten im Vergleich. Der Fondsmanager kann bis zu 20 Prozent in Anleihen investieren, was dem Fonds zusätzliche Flexibilität verleiht. TSMC ist mit 6,5 Prozent prominent vertreten.

Fiera Capital Global Equity Fund

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Sektor: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 08.06.2018

08.06.2018 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Bridge Fund Management

Bridge Fund Management ISIN: IE00BZ60KK82

Performance 1 Jahr: -0,83%

-0,83% Performance 3 Jahre: 26,37%

26,37% Performance 5 Jahre: 60,22%

60,22% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,62

0,62 Sum. lfd. Kosten: 1,85%

1,85% Volatilität 5 Jahre: 13,65%

13,65% Volumen in Mio. EUR: 187

Anteil TSMC: 6,7 Prozent

Kurzbeschreibung des Fonds: Dieser 2018 aufgelegte Fonds verfolgt einen Quality-Ansatz und investiert in Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen und soliden Bilanzen. Mit einer Fünfjahresperformance von 60,22 Prozent und einer Sharpe Ratio von 0,62 zeigt er ein stimmiges Rendite-Risiko-Verhältnis. Das Fondsvolumen von 187 Millionen Euro ist solide, die Kosten mit 1,85 Prozent im mittleren Bereich. TSMC macht 6,7 Prozent des Portfolios aus.

iShares MSCI Global Semiconductors

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Sektor: Aktienfonds Technologie Welt

Aktienfonds Technologie Welt Auflegung: 03.08.2021

03.08.2021 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Blackrock AM

Blackrock AM ISIN: IE000I8KRLL9

Maximal Drawdown seit Auflage: 45,19%

45,19% Performance 1 Jahr: -10,03%

-10,03% Performance 3 Jahre: 65,94%

65,94% Performance 5 Jahre: -

- Sharpe Ratio 5 Jahre: -

- Sum. lfd. Kosten: 0,36%

0,36% Volatilität 5 Jahre: -

- Volumen in Mio. EUR: 849

Anteil TSMC: 7,4 Prozent

Kurzbeschreibung des ETFs: Dieser von Blackrock verwaltete Halbleiter-ETF wurde im August 2021 aufgelegt und verfügt mit 849 Millionen Euro über das zweitgrößte Volumen unter den Halbleiter-ETFs in der Übersicht. Die Dreijahresperformance von 65,94 Prozent ist solide, allerdings zeigt die negative Einjahresperformance von -10,03 Prozent die aktuelle Schwächephase des Sektors. Der maximale Drawdown von 45,19 Prozent seit Auflage verdeutlicht die hohen Risiken im Halbleitersektor. Mit laufenden Kosten von 0,36 Prozent ist der ETF verhältnismäßig günstig. Wie beim Amundi-ETF werden auch hier ESG-Kriterien berücksichtigt – Unternehmen mit kontroversen Geschäftspraktiken werden ausgeschlossen. TSMC macht 7,4 Prozent des Portfolios aus.

Jupiter Global Emerging Markets Focus Fund

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Sektor: Aktienfonds All Cap Emerging Markets

Aktienfonds All Cap Emerging Markets Auflegung: 23.09.2010

23.09.2010 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Jupiter Asset Management (Europe)

Jupiter Asset Management (Europe) ISIN: IE00B552HF97

Performance 1 Jahr: 5,67%

5,67% Performance 3 Jahre: 11,34%

11,34% Performance 5 Jahre: 37,19%

37,19% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,43

0,43 Sum. lfd. Kosten: 1,91%

1,91% Volatilität 5 Jahre: 13,95%

13,95% Volumen in Mio. EUR: 64

Anteil TSMC: 7,4 Prozent

Kurzbeschreibung des Fonds: Dieser Schwellenländerfonds investiert in Unternehmen jeder Größe und aus allen Branchen in Emerging Markets. Mit 64 Millionen Euro Volumen ist er eher klein aufgestellt. Die Fünfjahresperformance von 37,19 Prozent ist ordentlich, wobei die Volatilität mit 13,95 Prozent im erwartbaren Bereich für Schwellenländeraktien liegt. Die Kosten von 1,91 Prozent sind typisch für aktiv verwaltete Emerging-Markets-Fonds. TSMC nimmt mit 7,4 Prozent eine bedeutende Position ein.

HSBC Nasdaq Global Semiconductor

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Sektor: Aktienfonds Technologie Welt

Aktienfonds Technologie Welt Auflegung: 25.01.2022

25.01.2022 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: HSBC Investment Funds (Luxembourg)

HSBC Investment Funds (Luxembourg) ISIN: IE000YDZG487

Maximal Drawdown seit Auflage: 41,32%

41,32% Performance 1 Jahr: -7,39%

-7,39% Performance 3 Jahre: 77,84%

77,84% Performance 5 Jahre: -

- Sharpe Ratio 5 Jahre: -

- Sum. lfd. Kosten: 0,37%

0,37% Volatilität 5 Jahre: -

- Volumen in Mio. EUR: 88

Anteil TSMC: 8,2 Prozent

Kurzbeschreibung des ETFs: Der jüngste Halbleiter-ETF in der Übersicht wurde im Januar 2022 aufgelegt und hat mit 88 Millionen Euro das kleinste Volumen unter den vier Halbleiter-ETFs. Trotz des ungünstigen Startzeitpunkts kurz vor der Tech-Korrektur zeigt er mit 77,84 Prozent über drei Jahre eine gute Performance. Der maximale Drawdown von 41,32 Prozent ist etwas geringer als beim iShares-ETF. Der Fonds bildet die 80 größten globalen Halbleiterunternehmen ab und wendet dabei eine modifizierte Marktkapitalisierung an, um Klumpenrisiken zu vermeiden. Mit 0,37 Prozent laufenden Kosten liegt er im Mittelfeld der Halbleiter-ETFs. TSMC ist mit 8,2 Prozent gewichtet.

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Sektor: Aktienfonds All Cap Emerging Markets

Aktienfonds All Cap Emerging Markets Auflegung: 04.10.2010

04.10.2010 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Neuberger Berman Europe Limited

Neuberger Berman Europe Limited ISIN: IE00B3M56506

IE00B3M56506 Performance 1 Jahr: 13,56%

13,56% Performance 3 Jahre: 24,12%

24,12% Performance 5 Jahre: 26,15%

26,15% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,29

0,29 Sum. lfd. Kosten: -

- Volatilität 5 Jahre: 13,71%

13,71% Volumen in Mio. EUR: 2

Anteil TSMC: 9,3 Prozent

Kurzbeschreibung des Fonds: Mit nur 2 Millionen Euro ist dies der kleinste Fonds der Auswahl – das Liquidationsrisiko ist hier besonders hoch. Der Fonds sucht gezielt nach unterbewerteten Unternehmen mit Potenzial in Schwellenländern. Die Fünfjahresperformance von 26,15 Prozent liegt unter dem Durchschnitt der anderen Fonds.

Vaneck Semiconductor ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Sektor: Aktienfonds Technologie Welt

Aktienfonds Technologie Welt Auflegung: 01.12.2020

01.12.2020 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Vaneck AM

Vaneck AM ISIN: IE00BMC38736

Performance 1 Jahr: -6,81%

-6,81% Performance 3 Jahre: 93,53%

93,53% Performance 5 Jahre: -

- Sharpe Ratio 5 Jahre: -

- Sum. lfd. Kosten: 0,35%

0,35% Volatilität 5 Jahre: -

- Volumen in Mio. EUR: 1.834

Anteil TSMC: 10,2 Prozent

Kurzbeschreibung des ETFs: Dieser thematische ETF bildet den MVIS US Listed Semiconductor Index nach und profitiert direkt vom Halbleiter-Boom. Mit 1,83 Milliarden Euro ist er nach dem Comgest Monde der zweitgrößte Fonds in der Übersicht. Die dreijährige Performance von 93,53 Prozent ist überzeugend, spiegelt aber auch die hohe Volatilität des Halbleitersektors wider. Mit nur 0,35 Prozent laufenden Kosten ist er der günstigste Halbleiter-Fonds in der Auswahl. TSMC ist mit 10,2 Prozent am höchsten gewichtet.

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Sektor: Aktienfonds Technologie Welt

Aktienfonds Technologie Welt Auflegung: 21.02.2019

21.02.2019 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Amundi Luxembourg

Amundi Luxembourg ISIN: LU1900066033

LU1900066033 Performance 1 Jahr: 2,66%

2,66% Performance 3 Jahre: 142,31%

142,31% Performance 5 Jahre: 222,82%

222,82% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,87

0,87 Sum. lfd. Kosten: 0,42%

0,42% Volatilität 5 Jahre: 28,79%

28,79% Volumen in Mio. EUR: 732

Anteil TSMC: 13,8 Prozent

Kurzbeschreibung des ETFs: Dieser 2019 aufgelegte Halbleiter-ETF zeigt mit einer Fünfjahresperformance von 222,82 Prozent die mit Abstand beste Wertentwicklung aller vorgestellten Fonds über diesen Zeitraum. Allerdings geht diese Rendite mit einer sehr hohen Volatilität von 28,79 Prozent einher. Die Sharpe Ratio von 0,87 zeigt dennoch ein attraktives Rendite-Risiko-Verhältnis. Mit 732 Millionen Euro Volumen ist der ETF solide aufgestellt. Die Kosten von 0,42 Prozent sind für einen Sektor-ETF vergleichsweise günstig. Von den hier vorgestellten Halbleiter-ETFs ist er dennoch der teuerste. Besonders ist der ESG-Filter: Der zugrunde liegende MSCI-Index schließt Unternehmen mit kontroversen Aktivitäten oder niedrigen ESG-Bewertungen aus. Mit 13,8 Prozent hat TSMC hier das höchste Gewicht aller vorgestellten Fonds.