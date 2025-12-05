Berenberg
Bei Berenberg: Turbulente Zeiten im Asset Management
Zehn Jahre, viel Umbau Turbulente Zeiten im Asset und Wealth Management von Berenberg
Zum 1. Januar 2016 wechselt Manfred Schlumberger als Leiter des Wealth und Asset Management zur Privatbank Berenberg. Die vorherigen 15 Jahre war er Geschäftsführer der BHF Trust Management. Schlumberger besetzt die Position ein knappes Jahr. Berenberg wurde 1590 gegründet. Damit zählt sie zu den ältesten Privatbanken Deutschlands.
Meistgelesen
1
Volkswirt Klaus Bauknecht
Nach dem Rekordjahr: Welche Chancen und Risiken gibt es für Gold in 2026?
Top-News