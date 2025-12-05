Zum 1. Januar 2016 wechselt Manfred Schlumberger als Leiter des Wealth und Asset Management zur Privatbank Berenberg. Die vorherigen 15 Jahre war er Geschäftsführer der BHF Trust Management. Schlumberger besetzt die Position ein knappes Jahr. Berenberg wurde 1590 gegründet. Damit zählt sie zu den ältesten Privatbanken Deutschlands.  