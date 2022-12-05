„Meine Altersvorsorge reicht für zwei“ Sparkasse Krefeld wirbt mit Dating-Plattform Tinder

Genial oder voll daneben? Diese Frage drängt sich bei der etwas anderen Marketingstrategie der Sparkasse Krefeld auf. Dabei werben die Mitarbeiter in einem Video für die Dienstleistungen des Geldinstituts und geben sich dafür angeblich als Singles bei der Dating-Plattform Tinder aus.

Eine Frau meldet sich bei Tinder an: Die Sparkasse Krefeld tut so, als wäre sie jetzt auch auf der Dating-Plattform unterwegs.

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Wie würde das Profil der Sparkasse Krefeld auf der Dating-Plattform Tinder aussehen? Das zeigt das Geldinstitut mit einem Kurzvideo auf Instagram. In den Hauptrollen: Ulrich, 61 Jahre, der mit seinem Flirt-Spruch: „Ich mache dir heiße Immobilien klar“ auf möglich viele Matches hofft. Ebenso dabei Cedric, 24 Jahre, der sich mit dem Versprechen: „Die Drinks gehen auf mich“, einige Swipes nach rechts, wünscht. Außerdem Frank, 59 Jahre, der weiß, worauf es wirklich ankommt und mit der Aussicht: „Meine Altersvorsorge reicht für zwei“, punktet.

Was sich im ersten Moment albern anhört, verfolgt ein Ziel: Das Video solle (potenzielle) Kunden dazu bewegen, einen Beratungstermin zu vereinbaren, heißt es von der Sparkasse Krefeld. Wie gut das Ganze ankommt, ist jedoch fraglich. Das Geldinstitut erntete in den sozialen Medien zwar Lacher, aber auch Kritik.