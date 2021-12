UBS Asset Management Multi Asset bleibt 2018 eine der attraktivsten Anlageklassen

Die globale Wirtschaft hat sich mit einem voraussichtlichen Wachstum von 3,5 Prozent (2016: 3,1 Prozent, Quelle: UBS House View Year Ahead 2018) im vergangenen Jahr zur Überraschung vieler Marktteilnehmer besser entwickelt als prognostiziert. Sowohl in der industrialisierten Welt mit den USA, der Eurozone und Japan als auch in den Schwellenländern wie China, Russland und Brasilien verlief das Wachstum synchron, wobei viele Schwellenländer vor allem von einem Anstieg der Rohstoffpreise profitierten. Und so wie es aussieht, wird sich diese positive Entwicklung fortsetzen. Insgesamt erwarten wir bei UBS für 2018 ein weltweites Wachstum von 3,6 Prozent. Trigger für eine negative Entwicklung sind nicht erkennbar.

Das Goldilocks-Szenario bleibt mittelfristig bestehen. Von den positiven Entwicklungen über alle Assetklassen hinweg konnten in besonders starkem Maße Multi Asset-Fonds profitieren. Sie verzeichneten laut des Branchenverbandes BVI im vergangenen Jahr mit deutlich über 25 Milliarden Euro (Stichtag 31.10.2017) die höchsten Zuflüsse aller Publikumsfonds und stellten mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 260 Milliarden Euro einen neuen Rekord auf.

Trotz der überwiegend positiven Rahmenbedingungen wird das kommende Jahr für Investoren nicht einfach werden. Das Investitionsumfeld wird sich ändern. Zu erwarten sind – ausgehend von einem historisch niedrigen Niveau – eine steigende Volatilität. Diese wird vor allem verursacht von verschiedenen politischen und wirtschaftlichen Umwälzungen, wie einer strenger werdenden Geldpolitik, politischen Unwägbarkeiten sowie zunehmenden Nachhaltigkeitserfordernissen – etwa bezüglich des Klimawandels.

Investoren müssen auf die sich ändernden Rahmenbedingungen reagieren. Trotz aller Unwägbarkeiten gibt es gute Investmentchancen. Das A und O der Risikominimierung ist immer noch die Diversifikation. Dies hat die Multi Asset-Strategie von UBS Asset Management bereits in der Vergangenheit und so auch im vergangenen Jahr bewiesen. Dabei ist Kosteneffizienz unter anderem eine wichtige Voraussetzung für langfristigen Erfolg.

Die UBS-Lösung besteht aus drei aktiv verwalteten Multi Asset-Fonds, deren Anlagestrategien mittels Indexanlagen kosteneffizient umgesetzt werden. Basis dieser Strategie ist ein quantitatives Modell, mit welchem weltweit Performancetreiber identifiziert werden. Sie werden in Form von passiven Investments, etwa Indexfonds, im Fondsportfolio implementiert. Mit den UBS Active Allocation Fonds ist eine Kombination aus aktiv verwalteten Multi Asset-Fonds und passiven Indexanlagen entstanden. Dafür werden Morningstar-Vergleichsgruppe analysiert, die Asset Allocation optimiert und die Anlageentscheidungen kosteneffizient umgesetzt.

Nach der Vorauswahl der Indexanlagen erfolgt die Überprüfung durch das aktive Fondsmanagement. Dies unterscheidet die Active Allocation Fonds von rein passiv gemanagten Fonds. Es wird regelmäßig eine, falls notwendige, Re-Allokation vorgenommen, um das vom Anleger gewählte Risikoprofil, in Anbetracht der Marktanpassungen, aufrecht zu erhalten beziehungsweise anzupassen. Diese kann auch den Einsatz von Derivaten beinhalten.

Der Auswahlprozess ist bei den Fonds aller drei Risikoklassen identisch und wird vom selben Team durchgeführt. Der systematische Ansatz hält den Management-Aufwand in Grenzen. Einmal monatlich wird die Gewichtung innerhalb der drei Fondsportfolios überprüft. Dann gibt es bei Bedarf eine Umschichtung. Durch das Re-Balancing werden Klumpenrisiken und eine zu starke Fokussierung auf das Momentum, also auf kurzfristige Kurssteigerungen, vermieden. Die Strategie hat sich im ersten Jahr auf dem Markt bewährt. So konnte die Growth-Variante des Fonds im ersten Jahr (19.12.16-19.12.17) mit einem Zuwachs von 7,7 Prozent, die Balanced-Variante mit einem Plus von rund fünf Prozent und die Defensiv-Variante des Fonds mit einem Plus von rund 1,4 Prozent punkten.

Die UBS Active Allocation Fonds: