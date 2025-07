UBS AM erweitert das ETF-Angebot um aktive Strategien. Der neue Fonds konzentriert sich auf die sichersten CLO-Tranchen bei 35 Basispunkten Kosten.

UBS-Gebäude in Zürich

Aktualisiert am: 9. Juli 2025

Studie von Extra ETF und J.P. Morgan AM

UBS Asset Management hat den ersten aktiven ETF lanciert. Das Produkt investiert in forderungsbesicherte Wertpapiere (Collateralized Loan Obligations, CLOs) und markiert den Eintritt der Schweizer Großbank in das Segment aktiver ETFs.

Der UBS EUR AAA CLO ETF (ISIN: LU3028243122) konzentriert sich auf CLO-Tranchen mit AAA-Rating. Die Kostenquote beträgt 35 Basispunkte für die nicht-währungsgesicherte Variante und 38 Basispunkte für die währungsgesicherte Version. Die Verwaltung übernimmt die Credit Investments Group von UBS Asset Management, die per Ende Mai 2025 ein verwaltetes Vermögen von 58,5 Milliarden US-Dollar aufwies.

CLOs bündeln Kreditforderungen und teilen diese in verschiedene Risikoklassen auf. Die AAA-bewerteten Tranchen gelten als die sichersten und erhalten bei Ausschüttungen Priorität vor anderen Tranchen.

Wachsender Markt für CLO-ETFs

UBS ist nicht der erste Anbieter in diesem Segment. Im September 2024 war bereits der Fair Oaks AAA CLO ETF an den Markt gegangen. Im Januar 2025 folgte Janus Henderson mit einem vergleichbaren Produkt, Invesco bietet ebenfalls einen CLO-ETF.

Der CLO-Markt hat sich seit der Finanzkrise von 2008 durch strengere Regulierungen und verbesserte Strukturen weiterentwickelt. Die Nachfrage von institutionellen und privaten Investoren nach entsprechenden Produkten ist in den vergangenen Jahren gestiegen.

Bisher hatte UBS Asset Management ausschließlich passive ETFs angeboten, die Börsenindizes nachbilden. Im Mai 2025 kündigte das Unternehmen an, auch aktive ETFs aufzulegen. Der CLO-ETF ist das erste Produkt dieser neuen Strategie.

Entwicklung des aktiven ETF-Segments

In Europa nimmt das Segment aktiver ETFs bislang noch eine Nischenstellung ein, weist jedoch hohe Wachstumsraten auf. In den USA kommen mittlerweile mehr aktive ETFs auf den Markt als passive Indexfonds. Diese Entwicklung spiegelt die veränderte Nachfrage von Investoren wider, die nach Strategien suchen, die über die reine Indexnachbildung hinausgehen.

Eine aktuelle Befragung von J.P. Morgan Asset Management und Extra ETF zeigt nun: Die Produkte haben sich inzwischen auch bei Privatanlegern etabliert. Für die Untersuchung wurden über 1.000 ETF-Investoren im Frühsommer 2025 befragt – mit teils überraschenden Ergebnissen. So gaben 91,3 Prozent der befragten Privatanleger an, aktive ETFs bereits zu kennen. 40,5 Prozent investieren bereits in diese Produkte. Weitere 34,3 Prozent denken über ein Investment nach.

Marktcharakteristika von CLOs

CLOs investieren typischerweise in Unternehmenskredite mit variablen Zinssätzen. Diese Struktur kann in Zeiten steigender Zinsen vorteilhaft sein, da die Erträge entsprechend ansteigen. Die Komplexität der Instrumente erfordert jedoch spezielle Expertise bei der Auswahl und Bewertung.

Der globale CLO-Markt hat ein Volumen von mehreren hundert Milliarden US-Dollar. Die meisten Emissionen stammen aus den USA, während der europäische Markt kleiner ist. Die Laufzeiten der zugrunde liegenden Kredite betragen typischerweise fünf bis sieben Jahre.