UBS Economist Insights Ein Hauch von Geheimnis

In der Balz ist es oft ratsam, einen Hauch von Geheimnis zu bewahren.. Die Federal Reserve hat längst jeden Hauch von Geheimnis abgelegt: Sie hat beschlossen,. Das Problem ist nur, dass ihr die Märkte die Vorhersagen nicht glauben.In dem Bemühen, den romantischen Zauber wieder zu beleben, hat die Fed kürzlich versucht, ein bisschen. Zunächst wurde auf der letzten Sitzung betont, dass das Juni-Meeting ein "live" sein werde. Die Fed würde also, trotz der Skepsis der Märkte, im nächsten Monat über die Änderung der Leitzinsen abstimmen. Dann sagte Bill Dudley, der einflussreiche Präsident der Federal Reserve Bank of New York,. Vor diesem Meeting hatte der Markt nur mit einer 4-Prozent-Chance auf eine Zinserhöhung gesetzt – nach dem Meeting stieg diese Erwartung auf fast 30 Prozent. Und die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Zinserhöhungen in diesem Jahr stattfinden werden, verdoppelte sich von etwa 30 Prozent auf rund 60 Prozent, Head of Fixed Income Economics bei, analysiert im aktuellen UBS Economist Insights . Denn eventuell war die Fed ja zu Recht besorgt darüber, dass die Märkte die Möglichkeit einer Zinserhöhung gar nicht mehr berücksichtigt hatten.. Nur eines gilt es dabei zu bedenken: Der Hauch des Geheimnisses verliert viel von seiner Wirkung, wenn man darüber spricht, dass man sich mit einem Hauch von Geheimnis umgibt…