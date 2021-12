UBS Economist Insights Gewinnmotivation

Jeder weiß, dass Unternehmen angetrieben werden durch das. Gemäß Lehrbuch werden diese Gewinne dann aufgeteilt in eine Dividendenausschüttung für Investoren und Kapitalausgaben (capex) zur Geschäftserweiterung. Und sollte eben nicht genug Geld in der Kasse sein, leiht sich die Firma Kapital, um ihre. So hat es zumindest in den 50er, 60er und 70er Jahren funktioniert. Etwa ein Viertel der Unternehmensgewinne wurde als Dividenden ausgezahlt. Die restlichen drei Viertel ging an Capex – nur manchmal ergänzt durch Kreditaufnahmen.In den 1980er Jahren hat sich dies erstmals drastisch geändert.Dagegen wurden Expansionen fast ausschließlich durch Fremdkredite finanziert. Den Höhepunkt erreichte diese Entwicklung kurz vor der ersten Finanzkrise. Diese löste zwar aufgrund der damit verbundenen Kreditkrise kurzfristig einen Rückgang des Trends aus. Aber nur, um umso. Denn die mit der quantitativen Lockerung verbundene Attraktivität von Investment Grade Credits verhalf den Unternehmen wieder zu unglaublich günstigen Krediten.werfen im aktuellen UBS Economist Insights die Frage nach denund deren Auswirkungen auf. Denn wenn es für Unternehmen reizvoller ist, Geld von neuen Investitionen und damit von Wachstum abzuziehen, leidet das Wachstumspotenzial. Und je niedriger das Wachstumspotenzial, desto geringer ist die Wachstumsschwelle, bei der Reservekapazität verschwindet – und umso schneller steigt die Inflation. Höhere Zinsen würden aber wiederum den Unternehmen schaden, die viel Geld geliehenen haben, um Aktien zurück zu kaufen.