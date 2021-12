UBS Economist Insights Gute (Markt-) Vorsätze für 2016

„Basierend auf den Erfahrungen von 2015, empfehlen wir dieses Jahr wiederfür den Markt“, soin ihrem neuen. Sie erklären in Form von „einfachen“ Vorsätzen,, damit die Märkte im kommenden Jahr nicht dieselben Fehler wie 2015 begehen.Hier ein paar ganz einfache, kinderleichte und humorvolle Regeln, gelernt aus dem vorherigen Jahr, an die sich Anleger halten sollten, wenn sie sich ein besseres Jahr 2016 wünschen:- Ich muss mich wie ein Erwachsener benehmen, wenn ich mir wünsche, dass diemich wie einen Erwachsenen behandeln.- Ich muss anerkennen, dass ein niedrigeres Wachstumspotenzial einebedeutet.- Ich werde das Jahr mitstarten.- Ich werde die Schwellenländer (jetzt wieder) als „sich entwickelnde“betrachten.- Ich werde Griechenland alsund nicht mehr als Zerstörer des Euros ansehen.- Ich werde einsehen, dass sich dieauseinanderdriftet.Lesen Sie im aktuellen UBS Economist Insights , was die beiden UBS-Ökonomen unter diesen Vorsätzen verstehen und warum sie den Markt ändern könnten.