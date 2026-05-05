UBS Asset Management verbilligt fünf börsengehandelte Indexfonds und nimmt einen Euro-Stoxx-50-ETF neu in sein Kernsortiment auf. Die Gebührensenkungen im Überblick.

Das verwaltete Vermögen der Core-ETFs liegt nach Angaben von UBS Asset Management mittlerweile bei über 50 Milliarden US-Dollar.

UBS Asset Management senkt die Gesamtkostenquoten von fünf seiner börsengehandelten Indexfonds. Zugleich nimmt das Unternehmen einen ETF auf den Euro Stoxx 50 neu in sein sogenanntes Core-Sortiment auf.

Günstigster ETF halbiert seine Kosten

Am stärksten profitiert der UBS Core MSCI USA ETF: Seine jährliche Gesamtkostenquote (TER) fällt von 0,06 auf 0,03 Prozent und halbiert sich damit. Auch der UBS Core MSCI EMU ETF und der UBS MSCI World ex USA ETF werden günstiger – beide sinken von bisher 0,14 beziehungsweise 0,12 Prozent auf jeweils 0,09 Prozent. Gleiches gilt für den UBS MSCI Pacific ex Japan ETF, der ebenfalls von 0,14 auf 0,09 Prozent fällt.

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Der UBS Core Euro Stoxx 50 ETF – bisher unter dem Namen UBS Euro Stoxx 50 ETF geführt – wird künftig ebenfalls zum Core-Sortiment gezählt. Seine Kosten sinken von 0,09 auf 0,06 Prozent pro Jahr.

ETF-Gebührensenkungen im Überblick

ETF-Name Bisherige TER in Prozent Neue TER in Prozent UBS Core MSCI EMU ETF 0,12 0,09 UBS Core MSCI USA ETF 0,06 0,03 UBS Core Euro Stoxx 50 ETF 0,09 0,06 UBS MSCI World ex USA ETF 0,14 0,09 UBS MSCI Pacific ex Japan ETF 0,14 0,09

Quelle: ETF Book

Zuflüsse und verwaltetes Vermögen

Die Preissenkungen kommen ein Jahr nach der Einführung der Core-ETF-Reihe. Laut UBS Asset Management flossen dem Segment in den vergangenen zwölf Monaten Nettomittel von über 18,5 Milliarden US-Dollar zu. Im Gesamtjahr 2025 verzeichnete die ETF-Produktpalette des Unternehmens nach eigenen Angaben Rekord-Nettozuflüsse. Im ersten Quartal 2026 belegte UBS Asset Management unter den in Europa domizilierten ETF-Anbietern nach Netto-Neugeldzuflüssen den dritten Platz, wie aus Daten des Analyseanbieters ETF Book hervorgeht. Das verwaltete Vermögen der Core-ETFs liegt mittlerweile bei über 50 Milliarden US-Dollar.

Dag Rodewald, der bei UBS Asset Management den ETF- und Indexfonds-Vertrieb für Deutschland und Österreich leitet, verwies auf die 25-jährige Erfahrung des Unternehmens am ETF-Markt. Die Preisanpassungen und die Erweiterung des Core-Sortiments seien Ausdruck des Engagements, kosteneffiziente Portfoliobausteine anzubieten.

Die neuen Konditionen gelten für die nicht währungsgesicherten Anteilsklassen. Die betroffenen ETFs sind in den meisten europäischen Ländern zum Vertrieb zugelassen, darunter Deutschland, Österreich, die Schweiz und Frankreich.