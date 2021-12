UBS Europe UBS strukturiert Wealth-Management-Einheiten um

Die UBS legt die meisten ihrer Wealth-Management-Töchter in Deutschland, Italien, Luxemburg - wo bereits die Niederlassungen in Österreich, Dänemark und Schweden zusammengefasst sind -, den Niederlanden und Spanien zu einer Rechtseinheit, der UBS Europe SE, zusammen. Die neue europäische Tochtergesellschaft hat ihren Hauptsitz in Frankfurt. Sie wird über ein Netz von Niederlassungen auf den europäischen Märkten präsent sein.

„Diese Maßnahme ermöglicht es der UBS, zielgerichteter in das europäische Vermögensverwaltungsgeschäft zu investieren sowie ihre Angebote und Dienstleistungen für ihre Kunden in diesen wichtigen Märkten zu erweitern“, so die Gesellschaft in einer Mitteilung.

Der Vorstand der UBS Europe SE besteht aus: Birgit Dietl-Benzin, Chief Risk Officer, Fabio Innocenzi, Marktverantwortlicher (Wealth Management), René Mottas, Marktverantwortlicher (Wealth Management), Andreas Przewloka, Chief Operating Officer, Thomas Rodermann, Marktverantwortlicher (Wealth Management), Stefan Winter, Marktverantwortlicher (Investment Banking). Thomas Rodermann, bislang und auch zukünftig Leiter des Deutschland-Geschäfts von UBS, wird Sprecher des Vorstands der UBS Europe SE. Roland Koch, seit 2011 Vorsitzender des Aufsichtsrates der UBS Deutschland AG, übernimmt den Vorsitz des Aufsichtsrates der UBS Europe SE.

Die Niederlassungen in den einzelnen Ländern werden von den jeweiligen Marktverantwortlichen geleitet.