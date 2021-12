UBS-Experten Interview 2015 wird für Nebenwerte ein gutes Jahr

Ja, absolut. Wichtig ist dabei jedoch, nicht alle Länder über einen Kamm zu scheren. Die Märkte entwickeln sich sehr unterschiedlich. Die Börsen von Brasilien und Russland gaben zum Beispiel zuletzt deutlich nach, während die Philippinen, Thailand oder Indien haussieren. Die drei asiatischen Staaten zählen zu den Rohstoff-Nettoimporteuren und haben daher vom Ölpreisverfall deutlich profitiert.Bis zum September sehr ordentlich. Anschließend korrigierte der Markt, weil der Ölpreis fiel und US-Dollaranlagen bevorzugt wurden. Die erwartete Zinsanhebung in den USA spielte hierbei eine Rolle, ebenso die geopolitische Lage. Nebenwerte aus den Emerging Markets, in die wir als Fondsmanager investieren, hielten sich aber auch 2014 wie in den meisten Jahren zuvor deutlich besser als Standardtitel.Derkash: Aus drei Gründen. Erstens werden der niedrige Ölpreis und der Aufschwung in den USA das Wachstum der Emerging Markets beschleunigen. Zweitens könnten die möglichen Folgen höherer US-Zinsen bereits größtenteils in den Kursen enthalten sein. Eine Kapitalflucht wie 2013 bei der Tapering-Ankündigung der Fed sollte sich damit nicht wiederholen. Drittens sind Schwellenländer-Aktien im Moment preiswert. Gemessen am MSCI Emerging Markets Index liegt das nachlaufende Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 12,2. Nur zwischen Ende Mai 2004 bis Ende Juni 2006 lag die Gewinnmultiple etwas niedriger – und selbst in diesem Zeitraum stieg der Leitindex um bemerkenswerte 73 Prozent.So ist es. 2015 sollten sich die verschiedenen Länder, Sektoren und Einzelaktien weiter auseinanderentwickeln. Wir haben Asien übergewichtet, Südamerika und die EMEA-Staaten untergewichtet. Small- und Midcaps räumen wir unverändert größere Performancechancen ein als hochkapitalisierten Aktien. Sektorspezifisch setzen wir nach wie vor auf den stark wachsenden Binnenkonsum.Mit unserer Stockpicking-Strategie konnte der Fonds in den vergangenen drei Jahren seinen Vergleichsindex immer wieder übertreffen. Das wurde sogar von Morningstar honoriert. Pünktlich zum 3-jährigen Bestehen verlieh Morningstar aufgrund des guten Track-Records dem Fonds die Bestnote von fünf Sternen.