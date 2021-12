Christian Hilmes 07.02.2008 Lesedauer: 1 Minute

UBS-Fonds baut auf Straßen und Schienen

Der Vermögensverwalter der schweizerischen Großbank UBS bringt einen neuen Fonds an den deutschen Markt, der auf Infrastrukturprojekte in Schwellenländern setzt. Der UBS Equity Fund Emerging Markets Infrastructure (WKN: A0M1Y8) investiert dazu in Aktien von Unternehmen, die im Bau-, Kommunikations- oder Transportsektor noch wenig entwickelter Volkswirtschaften aktiv sind.