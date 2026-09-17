UBS legt ersten aktiven Aktien-ETF auf
UBS Asset Management erweitert seine aktive ETF-Palette erstmals um ein Aktienprodukt, wie „ETF Stream“ berichtet. Der UBS Global Equity Income Plus ETF (ISIN: IE000B4NK9I9) verfolgt eine Income-Strategie und ist an der Xetra sowie an der Schweizer SIX handelbar. Domiziliert ist der Fonds in Irland, die Gesamtkostenquote liegt bei 0,30 Prozent.
Die Titelauswahl trifft das Global Income Equity Team der UBS über ein quantitatives Modell, das die Fondsmanager diskretionär überwachen. Seine Erträge zieht der ETF aus drei Quellen: Dividenden, Aktienrückkäufe und Optionsprämien. Über einen kompletten Marktzyklus peilt das Management eine Ausschüttungsrendite von 8 bis 12 Prozent an. Die drei größten Positionen im Portfolio sind Apple, Nvidia und Goldman Sachs, die zusammen auf rund 10 Prozent kommen.
Beim Risikoprofil unterscheidet sich der Fonds nach Angaben der UBS von vielen aktiven Income-Strategien. Diese setzen meist auf defensive Titel und liegen beim Beta unter dem breiten Markt. Der neue ETF hält dagegen ein Portfolio-Beta, das ungefähr dem des MSCI World entspricht.