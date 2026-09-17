UBS Asset Management legt seinen ersten aktiven Aktien-ETF in Europa auf. Der Income-Fonds zielt auf 8 bis 12 Prozent Ausschüttung.

UBS mit Baukran am Hauptsitz in Zürich: Der Asset Manager des Hauses legt seinen ersten aktiven Aktien-ETF auf.

UBS Asset Management erweitert seine aktive ETF-Palette erstmals um ein Aktienprodukt, wie „ETF Stream“ berichtet. Der UBS Global Equity Income Plus ETF (ISIN: IE000B4NK9I9) verfolgt eine Income-Strategie und ist an der Xetra sowie an der Schweizer SIX handelbar. Domiziliert ist der Fonds in Irland, die Gesamtkostenquote liegt bei 0,30 Prozent.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Die Titelauswahl trifft das Global Income Equity Team der UBS über ein quantitatives Modell, das die Fondsmanager diskretionär überwachen. Seine Erträge zieht der ETF aus drei Quellen: Dividenden, Aktienrückkäufe und Optionsprämien. Über einen kompletten Marktzyklus peilt das Management eine Ausschüttungsrendite von 8 bis 12 Prozent an. Die drei größten Positionen im Portfolio sind Apple, Nvidia und Goldman Sachs, die zusammen auf rund 10 Prozent kommen.

Beim Risikoprofil unterscheidet sich der Fonds nach Angaben der UBS von vielen aktiven Income-Strategien. Diese setzen meist auf defensive Titel und liegen beim Beta unter dem breiten Markt. Der neue ETF hält dagegen ein Portfolio-Beta, das ungefähr dem des MSCI World entspricht.