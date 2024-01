Suni Harford wird die UBS verlassen. Ihr Nachfolger als Mitglied der Konzernleitung und President Asset Management ist Aleksandar Ivanovic. Beatriz Martin Jimenez übernimmt die Verantwortung für Nachhaltigkeit und Impact auf Konzernleitungsstufe, die bislang ebenfalls Harford innehatte, zusätzlich zu ihren bisherigen Aufgaben. Diese Veränderungen gelten laut Pressemeldung der UBS ab 1. März 2024.

Ivanovic war bislang Leiter der Kundenbetreuung (Head of Client Coverage) und Leiter der Regionen Emea und Schweiz für das Asset Management. Er begann seine Laufbahn 1992 mit einer Banklehre bei UBS und war für sämtliche Unternehmensbereiche der Schweizer Großbank tätig. Zudem arbeitete er in verschiedenen Führungspositionen bei Credit Suisse und Morgan Stanley.

Martin Jimenez übernimmt die Funktion als Verantwortliche für Nachhaltigkeit und Impact auf Konzernleitungsstufe, zusätzlich zu ihren bisherigen Aufgaben als Head Non-Core and Legacy, President Emea und Hauptgeschäfstführer (Chief Executive) Großbritannien. Sie kam 2012 zu UBS und bekleidete in den vergangenen zwölf Jahren diverse Schlüsselpositionen im Business- und Finanzbereich.

„Ich freue mich, Aleksandar Ivanovic in der Konzernleitung willkommen zu heißen. Mit seiner großen Erfahrung und dem breiten Netzwerk im Unternehmen ist er bestens geeignet, um die Integrationspläne basierend auf unserem starken Fundament weiter umzusetzen. Die langjährige Erfahrung von Beatriz Martin Jimenez bei UBS und anderen führenden Finanzdienstleistern wird in ihrer Rolle als GEB Lead for Sustainability and Impact sehr hilfreich sein. Ich danke auch Suni Harford für ihre Leadership, ihr Engagement und ihren wichtigen Beitrag zum Erfolg von UBS. Für die Zukunft wünsche ich ihr alles Gute“, so der Geschäftsführender Direktor der Gruppe (Group Chief Executive Officer) Sergio Ermotti.

Harford kam 2017 von Citi zur UBS und wurde 2019 zum President Asset Management ernannt. Zuletzt verantwortete sie die Integration der Asset-Management-Aktivitäten der Credit Suisse. So entstand einer der global größten Anbieter mit verwalteten Vermögen von 1,6 Billionen US-Dollar.

Als Konzernleitungsmitglied mit Verantwortung für Sustainability and Impact seit 2021 wirkte Harford federführend dabei mit, die Nachhaltigkeitsbestrebungen konzernweit zu koordinieren und den Übergang zu einer dekarbonisierten Wirtschaft voranzutreiben, inklusive Ausarbeitung des UBS-Klimaplans.