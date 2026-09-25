Als Grund nennt UBS Real Estate das seit Jahren schwierige Umfeld am europäischen Immobilienmarkt. Diese Situation habe „die Bemühungen um eine Neuausrichtung der Anlagestrategie des Fonds und eine Diversifizierung seines Portfolios“ ausgebremst. Um die offenen Rücknahmeanträge zu bedienen, wären weitere Verkäufe der liquidesten Objekte nötig gewesen. Das hätte den verbleibenden Bestand geschwächt und vermutlich zusätzliche Rückgaben ausgelöst, heißt es in der Mitteilung.

Das Fondsvolumen lag jüngst bei knapp 400 Millionen Euro, das Portfolio bestand noch aus 14 Immobilien in Spanien, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Italien und der Slowakei. Die Kündigung der Verwaltung des Fonds ermögliche nun einen „geordneten Veräußerungsprozess“ und gewährleiste, dass alle Anleger gleichberechtigt am Veräußerungserlös beteiligt werden.

Einen Zeitplan für den Verkauf der Immobilien oder für Ausschüttungen nennt der Anbieter nicht. Die Liquidation beginne mit der Veröffentlichung im Bundesanzeiger. Anleger sollen während des gesamten Prozesses fortlaufend informiert werden.

Zweite Abwicklung eines offenen Immobilienfonds

Mit dem Euroinvest steht nun der zweite offene Immobilienfonds vor dem Aus. Bereits im Juni hatte Kanam Grund angekündigt, den Leading Cities Invest (ISIN: DE0006791825) abzuwickeln. Auch dort nannte die Gesellschaft das anhaltend schwierige Marktumfeld als Grund.

Um Rückgaben zu bedienen, hatte Kanam seit 2022 bereits rund 70 Prozent der ursprünglich mehr als 40 Objekte verkauft. Weitere Verkäufe hätten das Portfolio nach Angaben der Gesellschaft wirtschaftlich nicht mehr tragfähig gemacht, ähnlich argumentiert nun auch die UBS.