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UBS wickelt offenen Immobilienfonds Euroinvest ab
Marktkrise UBS wickelt offenen Immobilienfonds Euroinvest ab
Die Münchner UBS Real Estate liquidiert den offenen Immobilienfonds UBS (D) Euroinvest Immobilien (ISIN: DE000A111Z29). Das teilte der Asset Manager mit. „Um den Schutz der Interessen aller Anleger zu gewährleisten“ sei die Verwaltung des Fonds mit Wirkung zum 24. September 2026 gekündigt worden. Bereits im März hatte der Anbieter die Rücknahme und Ausgabe von Anteilen gestoppt.
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