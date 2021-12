Christian Hilmes 28.01.2008 Lesedauer: 1 Minute

UBS: Zertifikat im Fondsgewand

Ein neuer Investmentfonds der UBS verspricht, auch bei stagnierenden oder leicht rückläufigen Kursen Gewinne zu machen. Denn der LSAM Rolling Step Down Express Fonds (WKN: A0M8VC) funktioniert für den Anleger wie ein Zertifikat. Allerdings werden Erträge wieder in den Fonds investiert. Basiswert des Fonds ist der Dow Jones Euro Stoxx 50 zugrunde, der die 50 größten Unternehmen in der Eurozone umfasst.