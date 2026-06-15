Der DJE – Zins & Dividende kombiniert laufende Erträge aus Zinsen und Dividenden mit möglichen Kursgewinnen aus Aktien und Anleihen – ein ausgewogenes Erfolgsrezept für risikobewusste Anleger.

Die Idee hinter dem DJE – Zins & Dividende war von Beginn an klar: ein Investment zu schaffen, das mehrere Renditequellen miteinander verbindet und gleichzeitig auf Stabilität ausgerichtet ist.

„Wir haben den Fonds bewusst so benannt, weil er mit rund 50 Prozent Anleihen und meist knapp 50 Prozent Aktien auf stabile Erträge aus Zinsen und Dividenden setzt“, sagt Dr. Jan Ehrhardt, Fondsmanager des DJE – Zins & Dividende und Fondsmanager des Jahres 2025. „Nach 15 Jahren Niedrigzinsphase hat der Gegenwind bei Anleihen inzwischen in Rückenwind gedreht.“

Bewährt in unterschiedlichen Marktphasen

Der globale Mischfonds wurde im Dezember 2010 aufgelegt. Seither hat sich der Fonds in unterschiedlichen Marktphasen bewährt, zum Beispiel in der Euro-Schuldenkrise, der Corona-Pandemie und bei erhöhter Inflation. Zwar gab es auch Kursrückgänge, aber durch aktive Steuerung und konsequente Risikokontrolle fielen diese meist geringer aus als in der Vergleichsgruppe.

Im Vergleich über zehn Jahre zeigt sich ein überzeugendes Verhältnis von Risiko und Rendite: Der Fonds erzielte eine überdurchschnittliche Rendite bei unterdurchschnittlicher Schwankung gegenüber der Morningstar-Kategorie „Mischfonds EUR ausgewogen – global“.

Risiko-Rendite-Vergleich über 10 Jahre*

Ausgewogener Investmentansatz

Dieses Ergebnis ist Ausdruck eines klar strukturierten Investmentansatzes: Mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens sind dauerhaft in Anleihen investiert, während der Aktienanteil flexibel zwischen 25 Prozent und maximal 50 Prozent gesteuert wird. Ziel ist es, regelmäßige Erträge zu erzielen und gleichzeitig die Schwankungsbreite zu begrenzen.

Auf der Anleiheseite liegt der Fokus auf hochwertigen Staats- und Unternehmensanleihen. Bei Aktien setzt das Fondsmanagement auf stabile Geschäftsmodelle, verlässliche Dividenden und eine aktionärsfreundliche Unternehmenspolitik.

Aktive Steuerung und flexible Allokation

Die Titel werden im Zusammenspiel aus Top-down- und Bottom-up-Analyse ausgewählt. Der flexible Ansatz ermöglicht es, die Gewichtung der Anlageklassen an veränderte Marktbedingungen anzupassen und Risiken aktiv zu steuern.

„Der strategische Ansatz des Fonds – die flexible Gewichtung von Aktien und Anleihen sowie die gezielte Auswahl erfolgversprechender Wertpapiere – dürfte in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen. Wir können aktiv auf ein sich veränderndes Marktumfeld reagieren und uns klar von passiven Strategien abgrenzen“, betont Co-Fondsmanager Stefan Breintner.

*Quelle: Morningstar Direct, DJE Kapital AG. DJE - Zins & Dividende PA (EUR) im Vergleich zur Morningstar-Vergleichsgruppe “Mischfonds EUR ausgewogen - global”. Zeitraum: 31.03.2016 bis 31.03.2026. Die Fonds werden von DJE aktiv und, wenn ein Vergleichsindex angegeben ist, ohne Bezug auf diesen verwaltet. Die dargestellten Grafiken und Tabellen zur Wertentwicklung beruhen auf eigenen Berechnungen und wurden nach der BVI-Methode (Siehe: www.dje.de/de/glossar/) berechnet und veranschaulichen die Entwicklung in der Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4,00% muss er dafür einmalig bei Kauf 40,00 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.

DJE – Zins & Dividende PA (EUR) - Zahlen und Fakten

ISIN LU0553164731 WKN A1C7Y8 Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen – global Auflage 10.02.2011 Fondsvolumen 4,65 Mrd. EUR Aktienquote 25 % – 50 % Anleihequote mindestens 50 % Ertragsverwendung ausschüttend Gesamtkostenquote (TER) 1,71 % p. a. Ausgabeaufschlag bis zu 4,00 %