Herr Riedel, die Baader Investment Conference findet in diesem Jahr zum 13. Mal statt. Welche Höhepunkte der vergangenen Konferenzen sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Oliver Riedel: Die Baader Investment Conference ist für uns in jedem Jahr ein besonderes Highlight, da sie unser größtes Event im Jahr ist. Wir investieren viel Arbeit in die Vorbereitung, um allen Teilnehmern ein Rundum-Sorglos-Paket im Sinne einer erfolgreichen Investmentkonferenz zu gewährleisten. Besonders gerne denke ich an die allererste Baader Investment Conference vor über zehn Jahren zurück. Mit dem damaligen Konferenzstart unter dem Namen „Baader“ haben wir alles darangesetzt, eine Erfolgsstory zu schreiben. Dank der langjährigen Unterstützung unserer Kunden hat sich diese Dynamik über viele Jahre fortgesetzt.

Was erwartet die Teilnehmer der Konferenz in diesem Jahr?

Riedel: Auch für die 13. Ausgabe der Konferenz haben sich bereits 230 präsentierende Unternehmen, unter anderem aus dem Dax, dem TecDAX, dem M-Dax und dem S-Dax, angemeldet. Allen teilnehmenden Investoren bieten wir die Möglichkeit, mit vielen börsennotierten Unternehmen in Kontakt zu treten. Zusätzlich zu den Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz werden Firmen aus Spanien, den Niederlanden und Frankreich vertreten sein. Insgesamt werden voraussichtlich über 3.000 Einzel- und Gruppengespräche sowie eine Vielzahl an Unternehmenspräsentationen stattfinden.

In diesem Jahr haben wir erstmals ein sogenanntes Trading Forum in die Konferenz integriert. Am vierten Konferenztag, dem 26. September, geben unsere Trading-Experten umfassende Einblicke etwa zu den neuesten Entwicklungen im Wertpapierhandel, Statistiken aus dem Retail-Trading-Segment, dem Handel von Small und Mid Caps sowie verschiedenen Wertpapierklassen wie Kryptowährungen und festverzinsliche Wertpapiere. Es ist unser Anspruch, in diesem Jahr die bisher beste Konferenz ins Rennen zu schicken.

Baader Investment Conference 2023

An wen richtet sich die Konferenz?

Riedel: Im Fokus stehen börsennotierte Unternehmen aus Europa sowie institutionelle Investoren auf nationaler und internationaler Ebene. Im Vordergrund stehen der Austausch über die aktuelle Entwicklung am Kapitalmarkt, ein umfassender Überblick über die jeweiligen Unternehmensentwicklungen und die Erörterung bestehender oder potenzieller Investitionsentscheidungen im Rahmen umfassender Gespräche.

In diesem Jahr öffnen wir die Konferenz erstmals auch für nicht gelistete Unternehmen. In einem sogenannten Pre-IPO Special gibt es die Möglichkeit, sich zu Themen rund um den Börsengang oder das Börsenlisting zu informieren und Einblicke von bereits gelisteten Unternehmen und institutionellen Investoren zu erhalten.



Warum lohnt sich die Teilnahme?

Riedel: Für alle Teilnehmer bietet sich die Chance, effizient und umfangreich in kurzer Zeit viele Gespräche zu führen, um Investitionsentscheidungen zu analysieren beziehungsweise mit Investoren und potenziellen Investoren in den Austausch zu treten. Insgesamt bietet die mehrtägige Konferenz immer auch die Gelegenheit, ein großes Netzwerk zu treffen und sich in der Branche auszutauschen. An jedem Konferenztag bieten wir ein abwechslungsreiches Abendprogramm an – mit einem schwungvollen Abschluss auf dem Münchner Oktoberfest am Donnerstagabend.

Fester Bestandteil der Baader Investment Conference ist das Vermögensverwalter-Forum. Was sind hier die Highlights in diesem Jahr?

Riedel: Das Vermögensverwalter-Forum findet immer donnerstags, ergänzend zur Baader Investment Conference am abschließenden Konferenztag, statt. Es richtet sich innerhalb der Gruppe der institutionellen Investoren an Vermögensverwalter der DACH-Region sowie an unsere Kooperationspartner und Vertreter von Banken, Versicherungen und Family Offices. In diesem Jahr haben wir die Vorstellung einiger Fonds in das Programm integriert. Ergänzend stehen die jeweiligen Fondsmanager auch für Einzelgespräche zur Verfügung, um die Fondskonzepte detailliert zu besprechen. Bereits im Vorfeld können Besucher die Slots buchen und am Veranstaltungstag individuelle One-on-Ones mit den Fondsmanagern führen.

Darüber hinaus stehen abwechslungsreiche Themen auf dem Programm, etwa ein Ausblick auf die US-Wahlen, ein Vortrag über technologische Innovationen aus der Perspektive der Bundeswehr, und wir erhalten Einblicke in die Arbeit eines Geheimagenten und seinen Erfahrungen zur Kunst, das Vertrauen von Menschen zu gewinnen – es wird also einiges geboten.

Wie hebt sich die Baader Investment Conference von anderen Investorenkonferenzen ab?

Riedel: Mit insgesamt vier Konferenztagen ist sie eine der größten Konferenzen im DACH-Raum. Die Teilnehmenden sind fast ausschließlich C-Level-Führungskräfte, sodass die Gespräche direkt mit Entscheidern auf höchster Ebene geführt werden können. Neben dem fachlichen Austausch gibt es eine Vielzahl an Networking-Möglichkeiten an jedem der vier Tage. Schlussendlich bietet die Konferenz einen Mehrwert für alle Portfoliomanager, Vermögensverwalter und Trader.

