Über den großen Teich Man Group schluckt Pine Grove

Man Group kauft Pine Grove Asset Management, das gab der britische Anbieter für Alternative Investments bekannt. Pine Grove ist ein US-amerikanischer Dach-Hedgefonds-Anbieter. Das Unternehmen managt vor allem Fondsportfolios mit Blick auf Anleihen und Kredite.Die Behörden müssen der Transaktion noch ihren üblichen Segen geben. Man Group will die Übernahme im dritten Quartal 2014 abschließen. Wie viel das Unternehmen springen lassen musste, sagt es nicht.Mit dem Schlucken des US-amerikanischen Konkurrenten will Man Group sich in den USA stärker aufstellen und sein Produktangebot erweitern.