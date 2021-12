Überholmanöver: Wer ist besser als Carmignac?

„Hintergrund für den Erfolg ist neben der Produktidee vor allem die Zusammenarbeit mit DJE Kapital“ sagt Peter Fischer. „Während Gamax als Architekt das Konzept der Fonds entwickelt, fungiert DJE als Bauunternehmen und konzentriert sich auf das Fondsmanagement“, so der Gamax-Vorstand. Mit DJE-Chef Jens Ehrhardt am Ruder hat Gamax seine Hausaufgaben sicherlich gemacht, denn Ehrhardts Qualitäten als Stockpicker sind unbestritten.Der Investissement (WKN: A0DP5W) von Edouard Carmignac kommt im selben Zeitraum auf lediglich 10,5 Prozent Gewinn. Ein Zugeständnis an die mit 7,5 Milliarden Euro bereits enorme Größe? Milliardenbeträge seien am Aktienmarkt problemlos unterzubringen, hält das Management entsprechenden Bedenken gern entgegen. Das ist zweifellos richtig, nur bringt das dann überhaupt noch Gewinne? Nur ein Gedankenspiel: Wollte Carmignac im Investissement die Aktie von Prosieben Sat1 mit 2 Prozent gewichten, müsste er dafür 7 Prozent des Unternehmens aufkaufen. Das bliebe für den Aktienkurs nicht ohne Folgen. Prosieben Sat1 ist die erfolgreichste Aktie im Mdax in den vergangenen zwölf Monaten: 124 Prozent Gewinn.Mit einem Volumen von 37 Millionen Euro könnte der Gamax Junior jederzeit problemlos Positionen im Mdax oder sogar im noch kleineren Sdax aufbauen.