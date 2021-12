Bloomberg L.P. 25.10.2016 Lesedauer: 2 Minuten

Überlebenskampf der Banca Monte dei Paschi Älteste Bank der Welt streicht 2.600 Jobs

Banca Monte dei Paschi di Siena will 2.600 Stellen streichen, 500 Filialen schließen, Sparten und faule Kredite verkaufen. Mit dem harten Sanierungskurs, der am Dienstag vorgestellt wurde, strebt Bankenchef Marco Morelli eine Kehrtwende an, die das Überleben der ältesten Bank der Welt sichern soll. Der Aktienkurs stieg um 21 Prozent.