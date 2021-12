Redaktion 31.03.2017 Lesedauer: 1 Minute

Übernahme ausgeschlossen Axa hat kein Interesse an Generali oder Zurich

Weder Generali noch Zurich will der Versicherungskonzern Axa zukaufen. Das hat Chef Buberl in einem Interview deutlich gemacht. Zurich wurde in der Vergangenheit des Öfteren als mögliches Akquisitionsziel ins Spiel gebracht.