Die Honorar-Beratungsgesellschaft Honorarfinanz schluckt einen bedeutenden Mit-Akteur am Markt: Die Karlsruher übernehmen den Bonner Dienstleister Confee. Confee ist ebenso wie Honorarfinanz auf den hiesigen Markt für Honorarberatung spezialisiert. Es hat sich allerdings anders ausgerichtet. Confee bietet Infrastruktur für Honorarberater, Versicherungsmakler und Fondsvermittler an. In dem Rahmen stellt es auch eine Plattform mit Absicherungs- und Vorsorgelösungen als Netto-Produkte zur Verfügung.

Die Marke Confee soll nach der Übernahme erhalten bleiben, heißt es in einer Mitteilung von Honorarfinanz, die DAS INVESTMENT exklusiv vorab vorlag. Ebenso sollen die beiden Confee-Vorstände, Thomas Meinhardt und Walter Hubel, im neuen Unternehmen bleiben.

Synergien nutzen

Honorarfinanz bietet seinen Berater-Partnern neben einem Bafin-lizenzierten Haftungsdach auch umfangreiche Hilfen bei Anlagekonzepten, Marketing, Compliance und Backoffice-Tätigkeiten an. Ebenso hält das Unternehmen ein bAV-Konzept ohne Versicherungsmantel vor. Honorarfinanz hat zudem ein hauseigenes Fortbildungsangebot. Auch die für die Honorar-Anlageberatung notwendige WpIG-Lizenz (WpIG = Wertpapierinstitutsgesetz) können Berater über Honorarfinanz beantragen. Nach der Übernahme von Confee habe man nun zusätzliche IT-Tools, Services und neue, günstige Versicherungs-Nettotarife hinzugewonnen, freut man sich bei der Gesellschaft. Honorarfinanz hat aktuell 43 angeschlossene Partner-Unternehmen.

Kunden von Confee wiederum sollen Zugang zu weiterem Know-how erhalten und auch die Index-Anlagestrategien nutzen können, auf die sich Honorarfinanz spezialisiert hat.

Gemeinsam mit Confee wolle man Synergien heben, erläuterte Honorarfinanz-Vorstand Davor Horvat kürzlich in einem Interview. Das Gespräch fand auf der Jahresauftaktveranstaltung 2024 des Maklerpools Fondsnet statt. „Wir sind sehr spezialisiert auf die Anlageberatung, auf das Vermögensmanagement“, so Horvat. Mit den jetzt hinzukommenden Leistungen und der Produktplattform von Confee biete man auf beiden Seiten eine „Leistungserweiterung für Berater“.

Provisionsbasierte Beratung hat mächtige Gegner

Honorarfinanz könnte in Zukunft einmal zu einem besonderen Profiteur der unsicheren Zukunft der provisionsbasierten Beratung werden – ein Geschäftsmodell, das die meisten Finanzvertriebe in Deutschland verfolgen. Denn dieses Geschäftsmodell steht auf der Kippe. „Wir müssen davon ausgehen, dass das Provisionsverbot für Anlageprodukte und sogar Altersvorsorgeprodukte nur noch eine Frage der Zeit ist“, glaubt Horvat. Tatsächlich hatte im vergangenen Jahr die EU-Kommission mit einem absoluten Provisionsverbot für den europäischen Finanzvertrieb geliebäugelt. Die Idee im Rahmen der geplanten EU-Kleinanlegerstrategie wurde zwar wieder verworfen – aber nur einstweilen. Es ist abzusehen, dass das Thema auf EU-Ebene wieder auf den Tisch kommt.

Angesichts der Sympathien, die ein Provisionsverbot bei Verbraucherschützern, Teilen der Parteienlandschaft sowie der EU-Kommission genießt, ist es nachvollziehbar, dass sich Honorarfinanz schon heute aktiv als Auffangbecken für alle Berater präsentiert, die ihr Geschäftsmodell umstellen wollen.

Horvat rät: Wer als Berater bis dato mit Provisionsvergütung arbeite, tue gut daran, sich mit dem Thema Honorarberatung vertraut zu machen. Diesen Rat wolle er insbesondere freien Vermittlern, Inhabern von CFP-Zertifikaten und Bank-Beratern geben. „Derjenige, der sich jetzt richtig positioniert, wird zu den zukünftigen Gewinnern gehören“, wirbt Horvat für die honorarbasierte Finanzberatung.

Insgesamt stellen Unternehmen, die sich ausschließlich auf Honorarberatung spezialisieren, bis heute eine Nische im deutschen Finanzvertrieb dar. Sowohl Honorarfinanz als auch Confee gehören innerhalb dieser Nische jedoch zu den großen hiesigen Anbietern. Ein direkter und ebenfalls großer Wettbewerber von Honorarfinanz ist das Göttinger Unternehmen Honorarkonzept.