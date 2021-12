Die niederländische Kas Bank hat die Fondsgesellschaft Delta Lloyd Investment Managers übernommen. Die Gesellschaft, die ebenfalls wie die Delta Lloyd Deutschland AG ihre Zentrale in Wiesbaden hat, wird in die Kas Bank integriert.



Das Unternehmen wird künftig unter dem Namen Kas Investment Servicing am Markt auftreten und seinen Firmensitz in Wiesbaden behalten.