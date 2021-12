Übernahme von BHF Kleinwort Benson Gegenangebot von Oddo & Cie nimmt weitere Hürde

Die britischen Finanzaufsichtsbehörden haben der Übernahme von mehr als 50 Prozent des Kapitals der an der Euronext in Brüssel gelisteten BHF Kleinwort Benson Gruppe zugestimmt. Bereits zuvor hatten die Aufsichtsbehörden für Banken von Jersey, Guernesey und Irland ihre Erlaubnis erteilt.Damit steht die Transaktion noch unter dem Zustimmungsvorbehalt der Europäischen Zentralbank (EZB), der Bankenaufsicht BaFin, des Prüfungsverbandes Deutscher Banken und der CSSF in Luxemburg.Die Oddo & Cie-Aktionäre, hauptsächlich die Oddo Familie und Mitarbeiter, haben einstimmig für eine Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 100 Millionen Euro votiert.