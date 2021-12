Übernahmegerücht: Britische F&C kauft C-Quadrat

DER FONDS

Weder C-Quadrat noch F&C wollten auf Nachfrage von DAS INVESTMENT.com die geplante Transaktion bisher bestätigen. Gefeilscht wird noch am Kaufpreis, da die Briten nicht über dem aktuellen Marktpreis zahlen wollen. Die Anteile von Riess, Schütz und AvW - knapp 80 Prozent - sind rund 35 Millionen Euro wert.Weder C-Quadrat noch F&C wollten auf Nachfrage von DAS INVESTMENT.com die geplante Transaktion bisher bestätigen.

Der börsenotierte Fondsanbieter C-Quadrat steht vor dem Verkauf an die britische Investmentgesellschaft Foreign & Colonial (F&C), schreibt das österreichische Wirtschaftsmagazin „Format“ in seiner aktuelle Ausgabe.Der Deal soll noch vor Weihnachten besiegelt werden. F&C will neben den Anteilen der beiden C-Quadrat-Eigentümer Alexander Schütz und Thomas Riess - sie halten laut Firmenbuch 23,6 und 23,3 Prozent am Unternehmen - auch die Anteile der AvW-Gruppe (32,6 Prozent) übernehmen. AvW musste die Anteile an die Capital Bank abgeben, nachdem die Finanzfirma in Schwierigkeiten geraten war.