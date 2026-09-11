Vor dem ersten direkten Gespräch mit Unicredit-Chef Andrea Orcel pocht die Bundesregierung auf den Erhalt der deutschen Identität und die Börsennotierung der Commerzbank.

Im Übernahmekampf um die Commerzbank bringt sich die Bundesregierung offenbar mit konkreten Bedingungen in Position. Wie die Nachrichtenagentur „Reuters“ unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, will Berlin bei der anstehenden Übernahme durch die italienische Unicredit auf dem Erhalt der deutschen Identität und der hiesigen Börsennotierung des Instituts bestehen.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) werde diese Forderung laut einem der Insider bei einem Treffen mit Unicredit-Chef Andrea Orcel am kommenden Montag in Berlin vorbringen. Das Treffen selbst ist bereits länger bekannt: Klingbeil hatte Orcel bereits Ende August für den 14. September ins Bundesfinanzministerium eingeladen.

Zusätzliche Forderungen: Kündigungsschutz und Aufsichtsratssitze

Laut dem „Reuters“-Bericht will Klingbeil bei dem Gespräch außerdem einen Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen einfordern. Zudem strebe die Bundesregierung an, sich das Recht zu sichern, zwei Mitglieder in den Aufsichtsrat zu entsenden, um auch nach einer Übernahme Einfluss auf das Institut zu behalten. Der Bund hält der Meldung zufolge noch rund 12 Prozent an der Commerzbank – ein Überbleibsel der Rettung des Instituts während der Finanzkrise 2008/09.

Die Forderung nach einem Kündigungsverzicht kommt nicht aus dem Nichts. Wie DAS INVESTMENT im August berichtete, hält Unicredit nach Abschluss ihres im Juli beendeten Tauschangebots 47,59 Prozent der Commerzbank-Aktien, was 49,65 Prozent der Stimmrechte entspricht. Über zusätzliche Derivate ohne Stimmrecht kommt die italienische Bank auf weitere 11,48 Prozent. Bereits im April hatte Unicredit-Chef Orcel für den Übernahmefall einen tiefen Umbau angekündigt: Das Auslandsnetz der Commerzbank solle schrumpfen, hierzulande stünden rund 7.000 Vollzeitstellen zur Disposition – ein Plan, der Klingbeils Vorstoß für Beschäftigungsgarantien deutlich mehr Gewicht verleiht.

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Auf regulatorischer Ebene hat sich die Lage inzwischen ebenfalls zugunsten von Unicredit verschoben: Laut einem vertraulichen Papier aus dem EZB-Aufsichtsgremium, sieht die Notenbank vorläufig „keinen Grund zur Ablehnung“ der Kontrollübernahme. Sie warnt allerdings vor einem „herausfordernden und langwierigen“ Integrationsprozess. Eine förmliche Entscheidung steht noch aus: Sie wird laut Medienberichten für September oder Oktober erwartet. Das gesamte Verfahren dürfte bis Ende 2026 abgeschlossen sein.

Mittelstandsfinanzierung als Kernanliegen

Für Berlin steht vor allem die Kreditvergabe an den deutschen Mittelstand im Fokus, bei der die Commerzbank hierzulande eine bedeutende Rolle spielt. Eine Stellungnahme lehnte das Bundesfinanzministerium auf Anfrage ab.

Die Bundesregierung hatte ihren grundsätzlichen Widerstand gegen die Übernahmepläne in den vergangenen Wochen aufgegeben, lehnt eine feindliche Übernahme aber weiterhin ab. Frühere Kontaktversuche Orcels – etwa Briefe an Kanzler Friedrich Merz und Klingbeil im Sommer 2025 – waren von der Bundesregierung noch zurückgewiesen worden. Das Treffen am 14. September ist damit das erste direkte Gespräch zwischen Klingbeil und dem Unicredit-Chef seit Beginn des Übernahmekampfs.