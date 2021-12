Übernahmen Man Group kauft New Smith

Der auf Hedgefonds spezialisierte Investmentmanager Man Group übernimmt New Smith. Das Unternehmen verwaltet englische, europäische, globale und japanische Aktienfonds mit einem Vermögen von insgesamt 1,2 Milliarden US-Dollar. Die Fonds von New Smith sollen in die Produktpalette der Man Group integriert werden.New Smith hat Büros in London und Tokio. Dort arbeiten vier Portfoliomanagement-Teams mit insgesamt 15 Personen. Die Firma ist zu ungefähr 60 Prozent im Besitz der Gründer und der leitenden Angestellten, die restlichen gut 40 Prozent liegen bei Sumitomo Mitsui Trust Bank.Die Transaktion soll voraussichtlich im zweiten Quartal 2015 abgeschlossen werden.