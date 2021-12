Übernahmepläne BHF-Bank prüft Fosun-Angebot

In Reaktion auf die unerbetene Offerte von der chinesischen Beteiligungsfirma Fosun haben die Gremien der BHF Kleinwort Benson am Montag beschlossen, das Ansinnen von einem Sonderausschuss prüfen zu lassen, schreibt die. Dem Ausschuss sollen nur unabhängige Mitglieder angehören, Vertreter der Großaktionäre bleiben außen vor. Der Verwaltungsrat sowie Vorstandsvorsitzender Leonhard Fischer seien bislang noch nicht von Fosun kontaktiert worden, heißt es in einer Mitteilung der Gesellschaft. Die Aktie zog mit Wiederaufnahme des am Freitag suspendierten Handels um 11 Prozent auf 5,18 Euro an. Fosun bietet 5,10 Euro je Anteilschein, der Buchwert je Aktie liegt bei 6,03 Euro. Von Analysten wurde bemängelt, die auf eine einfache Mehrheit zielende Offerte biete keine Kontrollprämie. Fosun müsste mindestens einen weiteren Großaktionär gewinnen, um erfolgreich zu sein.