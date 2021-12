Überschussbeteiligung 2018 Alte Leipziger senkt laufende Verzinsung auf 2,5 Prozent

Die Alte Leipziger Leben reagiere auf das anhaltend schwache Zinsniveau an den Kapitalmärkten und passe die Überschussbeteiligung für das kommende Jahr an, teilt das Unternehmen in Oberursel mit.

In Zahlen liest sich das so:

Für die klassischen Rentenversicherungen weist das Unternehmen für 2018 eine Gesamtverzinsung von 2,90 Prozent (Vorjahr: 3,15 Prozent) aus. Diese ergibt sich aus der laufenden Verzinsung von künftig 2,50 Prozent (Vorjahr: 2,65 Prozent), einer Schlussüberschussbeteiligung von unverändert 0,3 Prozent und einer Sockelbeteiligung von 0,1 Prozent (Vorjahr: 0,2 Prozent).

Ältere Tarifgenerationen erhalten weiterhin den vertraglich vereinbarten höheren Garantiezins von bis zu 4 Prozent. Wer als Neukunde eine klassische Lebens- oder Rentenversicherung abschließt, hat seit Jahresbeginn nur noch Anspruch auf einen Garantiezins - in der Branche auch Höchstrechnungszins genannt - von 0,9 Prozent.

Die Alte Leipziger bietet die klassische Rentenversicherung im Neugeschäft nur noch im Kollektivgeschäft der betrieblichen Altersversorgung aktiv an. Seit Anfang 2017 setzt das Unternehmen mit der AL_Rente verstärkt auf ein Produktkonzept, das keinen klassischen Garantiezins mehr aufweist. Im Tausch gegen eine geringere Garantie sollen die Kunden durch eine stärkere Fondsausrichtung von Rendite-Chancen an den Börsen profitieren.

Bei den entsprechenden Produktvarianten AL_RenteFlex und AL_RenteKlassikPur erhält das im Sicherungsvermögen der Alten Leipziger Leben angelegte Kapital 2018 eine Gesamtverzinsung in Höhe von 3,10 Prozent (Vorjahr: 3,35 Prozent).

Der Verkauf der neuen Produkte habe sich seit ihrer Einführung „sehr gut entwickelt und lässt eine nachhaltig erfolgreiche Positionierung am Altersvorsorgemarkt erwarten“, teilt der Versicherer abschließend mit.