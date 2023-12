Artikel hören Lebensversicherungen Trotz steigender Zinsen: Hanse Merkur hält Überschussbeteiligung niedrig Die Audioversion dieses Artikels wurde künstlich erzeugt.

In den letzten Tagen vor Weihnachten gaben weitere Lebensversicherer bekannt, in welchem Umfang sie ihre Kunden an den Überschüssen beteiligen: Aktuell vermeldet Hanse Merkur, die laufende Verzinsung im sechsten Jahr in Folge stabil zu halten. Branchenweit zeigt der Zinstrend dagegen klar nach oben.