Eine Analyse von Morgen & Margen bestätigt die moderate Steigerung der Überschussbeteiligungen deutscher Lebensversicherer für 2026. Auffällig sind die spärlichen Informationen.

Die Überschussbeteiligungen in der Lebensversicherung steigen auch 2026 weiter, wenn auch langsamer als in den Vorjahren.

Die Zinssteigerungen deutscher Lebensversicherer für klassische Policen sind 2025 geringer ausgefallen als zuvor. Das zeigt eine Auswertung der Überschussbeteiligungen von 50 Gesellschaften durch Morgen & Morgen (M&M). Damit soll nach eigenen Angaben der hiesige Markt nahezu komplett abgedeckt sein.

Dynamik schwächt sich ab

Für das Analysehaus setzt sich damit dennoch ein positiver Trend fort. Die Trendwende habe mit den Deklarationen in der Lebensversicherung Anfang 2023 begonnen. Diese Entwicklung habe 2024 an Dynamik gewonnen und sich auch 2025 fortgesetzt, getragen vom weiter steigenden Zinsniveau am Kapitalmarkt, und setzte sich auch 2025 fort. Auch diesjährigen Anhebungen fallen laut M&M dafür „nicht mehr in der gleichen Breite wie im Vorjahr“ aus.

Weniger Bewegung im Markt

Zu Beginn der Trendwende erhöhten laut der Analysten zum Jahreswechsel noch 37 Versicherer ihre Überschussbeteiligung, anschließend waren es 18 und heute sind es nur noch 14 Gesellschaften. Gleichzeitig senkt eine Gesellschaft ihre Deklaration, während der Rest der Anbieter die Überschussbeteiligung auf dem Niveau des Vorjahres beließ. In Folge steigt 2026 der Mittelwert der Deklarationen über alle 50 betrachteten Lebensversicherer moderat von 2,5 auf 2,6 Prozent.

Welche Gesellschaften stecken hinter den höchsten und niedrigsen Werten?

Die höchste Überschussbeteiligung liegt aktuell bei 3,6 Prozent, nachdem sie im Vorjahr 3,25 Prozent betrug. Auffällig: Die Namen der Gesellschaften nennt das Analysehaus in seiner Mitteilung nicht. Beim Spitzenreiter dürfte es sich um die Direkte Leben Versicherung handelt, eine Tochtergesellschaft der Stuttgarter, die sich auf die Bestattungsvorsorge spezialisiert hat. Dahinter folgt der Run-off-Versicherer Athora Leben mit 3,50 Prozent.

Auch die niedrigste Beteiligung fällt dieses Jahr mit 1,95 Prozent höher aus – vergangenes Jahr waren es 1,75 Prozent. Die einzelnen Erhöhungen gegenüber dem Vorjahr bewegen sich je nach Versicherer in einer Spanne von 0,10 bis 0,90 Prozentpunkten. Im vergangenen Jahr lag diese Bandbreite bei 0,10 bis 0,80 Prozentpunkten, so M&M. Ein Anbieter senkt seine Deklaration um minus 0,4 Prozent. Auch hier M&M unverständlicherweise keine Namen.

Bekannte Entwicklung wird wie Neuigkeit verkauft

Thorsten Saal, @ Morgen & Morgen GmbH

„Unabhängig von den einzelnen Erhöhungen liegt die Verzinsung inzwischen bei über zwei Drittel der Versicherer zwischen 2,00 und 2,95 Prozent. Nur ein Versicherer liegt noch knapp unter der Zwei-Prozent-Marke, während das verbleibende Drittel erfreuliche drei Prozent und mehr bietet“, sagt Thorsten Saal, Bereichsleiter Mathematik und Rating bei Morgen & Morgen.

Ohnehin wird die positive Entwicklung in der Produktsparte fortwährend gelobt. So heißt es weiter, dass sich die stabile Zins- und Kapitalmarktlage zunehmend positiv auf die Lebensversicherung auswirke. Eine Feststellung, die auch schon vor zwei Jahren getroffen wurde. Versicherer könnten zudem in vielen Neugeschäftstarifen wieder höhere Garantiezinsen kalkulieren. Dadurch seien auch zuvor nicht darstellbare Produkte, etwa Riester-Tarife, wieder attraktiv. Auch diese Entwicklung ist keineswegs neu.

M&M weist noch daraufhin hin, dass eine Verpflichtung zur vollständigen Umsetzung der Höchstrechnungszinsanpassungen nicht besteht. Während in einzelnen Sparten wie der Biometrie vereinzelt weiterhin niedrigere Rechnungszinsen verwendet würden, stünde in der Altersvorsorge das Ziel möglichst hoher Garantien im Vordergrund. Wie stark Versicherer die „neuen Spielräume“ nutzen, hänge von individuellen Faktoren wie Bestandsstruktur, Kapitalanlage und Geschäftspolitik ab.