Die Saison ist eröffnet: Traditionell geben die deutschen Lebensversicherer zum Ende des Jahres ihre Überschussbeteiligungen für das kommende Jahr bekannt. In diesem Newsticker halten wir Sie tagesaktuell über alle Änderungen der Verzinsung für 2025 auf dem Laufenden.

Der Trend deutet auf steigende oder zumindest stabile Überschussbeteiligungen hin, was vor allem auf das weiterhin positive Zinsumfeld zurückzuführen ist. Die Versicherer können von den gestiegenen Zinsen am Kapitalmarkt profitieren und diese Entwicklung an ihre Kunden weitergeben.

Aktuelle Überschussbeteiligungen der Lebensversicherer

Hinweis: Diese Übersicht wird fortlaufend aktualisiert, sobald weitere Versicherer ihre Deklarationen für 2025 bekannt geben. Der Hauptteil der Ankündigungen wird traditionell im Dezember erwartet. Eine Tabelle aller Überschussbeteiligungen finden Sie auf der letzten Seite.

VPV Lebensversicherung

Die VPV Versicherungen (VPV) hat am 25. November ihre Überschussbeteiligung für 2025 veröffentlicht. Die Gesamtverzinsung steigt um 75 Basispunkte, auf 3,75 Prozent. Nachdem die Verzinsung im vergangenen Jahr bereits um 60 Basispunkte erhöht wurde, konnte das Unternehmen dies für 2025 noch einmal steigern. „Wir sind sehr erfreut, unseren Versicherungsnehmern eine erhöhte Gesamtverzinsung anbieten zu können“, erklärt Corinna Lux, Verantwortliche Aktuarin der VPV Lebensversicherung per Pressemitteilung.