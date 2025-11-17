Steigen die Zinsen weiter? Erfahren Sie in unserem fortlaufend aktualisierten Newsticker, welche Überschussbeteiligungen die Lebensversicherungen für 2026 deklariert haben.

Wichtig für Berater und Kunden: Die Lebensversicherer teilen ihre Überschussbeteiligungen für 2026 mit.

Die Saison ist eröffnet: Traditionell geben die deutschen Lebensversicherer zum Ende des Jahres ihre Überschussbeteiligungen für das kommende Jahr bekannt. Auch in diesem Jahr halten wir Sie tagesaktuell in einem Newsticker über alle Änderungen der Verzinsung für 2026 auf dem Laufenden. Der Hauptteil der Ankündigungen wird traditionell im Dezember erwartet.

Übersicht: So entwickeln sich die Überschuss-Deklarationen 2026

Der Trend deutet erneut auf steigende oder zumindest stabile Überschussbeteiligungen hin, was vor allem auf das weiterhin positive Zinsumfeld zurückzuführen ist. Die Versicherer können von den gestiegenen Zinsen am Kapitalmarkt profitieren und diese Entwicklung an ihre Kunden weitergeben.

Athora Lebensversicherung

Den Anfang bei der Festlegung der Überschussbeteiligungen für das kommende Jahr hat Mitte November die Athora Lebensversicherung gemacht. Die Gesamtverzinsung steigt auf 4,5 Prozent. Sie setzt sich aus einer laufenden Verzinsung von 3,5 Prozent und 1,0 Prozent Schlussbonus zusammen und steigt damit um 0,5 Prozentpunkte, nachdem sie in den letzten fünf Jahren stabil bei 4 Prozent gelegen hatte.

Die auf das deutsche Run-Off-Geschäft spezialisierte Versicherungsgruppe mit Sitz in Wiesbaden wähnt sich damit „abermals am oberen Ende des Marktes“.

Über Lebensversicherungen mit Überschussbeteiligungen

Eine Lebensversicherung mit Überschussbeteiligung verbindet klassische Vorsorge mit der Chance auf zusätzliche Erträge. Diese Versicherungsform garantiert nicht nur eine Mindestleistung, sondern ermöglicht Versicherten auch eine Teilhabe an den erwirtschafteten Gewinnen des Versicherungsunternehmens.

Die Überschüsse entstehen durch erfolgreiches Wirtschaften in drei Bereichen:

dem Risiko-, dem Kosten- und dem Zinsüberschuss.

Der Zinsüberschuss macht dabei meist den größten Anteil aus und ergibt sich aus der Differenz zwischen den erwirtschafteten Kapitalerträgen und dem garantierten Rechnungszins.

Versicherungsunternehmen legen das Geld ihrer Kunden überwiegend in sicheren Anlagen wie Staatsanleihen oder erstklassigen Unternehmensanleihen an. Die erwirtschafteten Überschüsse werden zu einem großen Teil – gesetzlich sind mindestens 90 Prozent vorgeschrieben – an die Versicherungsnehmer weitergegeben.

Die Höhe der Überschussbeteiligung wird jährlich neu festgelegt und kann je nach Kapitalmarktsituation und Geschäftserfolg des Versicherers schwanken. Dabei fließt die Beteiligung entweder direkt in die Erhöhung der Versicherungsleistung oder wird verzinslich angesammelt.

Experten empfehlen, bei der Auswahl eines Versicherers nicht nur auf die aktuellen Überschussbeteiligungen zu achten, sondern auch die langfristige Finanzstärke und Kontinuität der Überschussdeklarationen zu berücksichtigen. Eine stabile Entwicklung über viele Jahre kann ein Indikator für solides Wirtschaften sein.