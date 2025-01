Die Saison ist eröffnet: Traditionell geben die deutschen Lebensversicherer zum Ende des Jahres ihre Überschussbeteiligungen für das kommende Jahr bekannt. In diesem Newsticker halten wir Sie tagesaktuell über alle Änderungen der Verzinsung für 2025 auf dem Laufenden.

Übersicht: So entwickeln sich die Überschuss-Deklarationen 2025

Der Trend deutet auf steigende oder zumindest stabile Überschussbeteiligungen hin, was vor allem auf das weiterhin positive Zinsumfeld zurückzuführen ist. Die Versicherer können von den gestiegenen Zinsen am Kapitalmarkt profitieren und diese Entwicklung an ihre Kunden weitergeben.

Hinweis: Diese Übersicht wird fortlaufend aktualisiert, sobald weitere Versicherer ihre Deklarationen für 2025 bekannt geben. Der Hauptteil der Ankündigungen wird traditionell im Dezember erwartet.

Hansemerkur Lebensversicherung

Die Hansemerkur weist für klassische Rentenversicherungen für das Jahr 2025 eine laufende Verzinsung der Sparanteile von 2,0 Prozent aus. Damit bleibt die Verzinsung laut des Unternehmens im siebten Jahr konstant. Zusammen mit dem Schlussüberschuss und der Beteiligung an den Bewertungsreserven ergibt sich für Verträge bis zum Rentenbeginn eine ebenso unveränderte Gesamtverzinsung von 2,1 Prozent.

Die Risikoüberschüsse bei Biometrieversicherungen (Risikolebens-, Berufsunfähigkeits- und Sterbegeldversicherungen) bleiben ebenfalls konstant.

Lebensversicherung von 1871 München (LV 1871)

Die LV 1871 hat bekannt gegeben, dass sich die Gesamtverzinsung 2025 auf 3,6 Prozent belaufen wird.

Die laufende Verzinsung für Neuverträge ab 1. Januar 2025 in Höhe von 2,7 Prozent setzt sich zusammen aus 1,0 Prozent Rechnungszins und 1,7 Prozent Zinsdividende. Dazu kommen die Schlussüberschussbeteiligung und die Beteiligung an den Bewertungsreserven, die je nach Tarif zusammen bei bis zu 0,9 Prozent liegen.

Öffentliche Lebensversicherung Braunschweig

Die Öffentliche Lebensversicherung Braunschweig hebt ihre Überschussbeteiligung für 2025 an. Wie das Unternehmen am 13. Dezember mitteilte, wird die laufende Gesamtverzinsung von 2,75 Prozent in 2024 auf 3,0 Prozent in 2025 angehoben.

Unter Berücksichtigung der Schlussüberschussanteile ergibt sich eine gesamte Verzinsung von bis zu 3,8 Prozent bei der Öffentliche Lebensversicherung Braunschweig.

Barmenia Gothaer Lebensversicherung

Die fusionierte Barmenia Gothaer hat erstmals ihre gemeinsame Überschussdeklaration für 2025 bekannt gegeben. Die laufende Verzinsung bleibe auf dem Niveau des Vorjahres, so Barmenia Gothaer Leben-Vorständin Alina vom Bruck. Kunden erhalten bei den klassischen Leben-Produkten eine Überschussbeteiligung von 2,45 Prozent.

Bei der „Barmenia-Index-Rente“ liegt die Verzinsung bei 2,25 Prozent. Für das Einmalanlageprodukt „Parkkonto“ bietet der neue Lebensversicherer 2,7 Prozent an. Zur Gesamtbverzinsung wurden keine Angaben gemacht.

Provinzial Lebensversicherung

Die Provinzial Lebensversicherung behält die laufende Verzinsung für das Jahr 2025 unverändert bei. „Diese beträgt für das Neugeschäft im Regelfall weiterhin 3,25 Prozent und gehört damit voraussichtlich zur Spitzengruppe im Markt. Inklusive endfälliger Überschussanteile ergibt sich je nach Tarif eine Gesamtverzinsung von bis zu 4,05 Prozent“, verkündete das Unternehmen am 9. Dezember.

Viridium-Gruppe

Die Viridium-Gruppe erhöht zum 1. Januar 2025 die Überschussbeteiligung für die traditionellen Lebensversicherungen der Proxalto und der Entis Lebensversicherung. Die Proxalto erhöht die laufende Mindestverzinsung auf 2,6 Prozent, während die Entis Lebensversicherung von 3,25 Prozent auf 3,35 Prozent erhöht.

Zusätzlich teilte das Unternehmen am 5. Dezember mit, dass die hauptsächlich fondsgebunden Lebensversicherungen, die Heidelberger Lebensversicherung und die Skandia Lebensversicherung ihre Verzinsung für 2025 unverändert lassen.

DEVK Lebensversicherung

Am 5. Dezember teilte zudem die DEVK Lebensversicherung ihre Überschussbeteiligung für das kommende Jahr mit. Die laufende Verzinsung, die bereits im vergangenen Jahr erhöht auf 2,4 Prozent erhöht wurde, bleibt für 2025 unverändert, so der Versicherer in seiner Unternehmensmitteilung. Die Gesamtverzinsung beträgt 2025 3,3 Prozent.

„Für den DEVK-Lebensversicherungsverein beträgt die laufende Verzinsung inklusive Rechnungszins weiterhin 3,0 Prozent. Die Gesamtverzinsung steigt je nach Vertrag auf bis zu 4,1 Prozent, wobei auch Schlussgewinne und eine Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven berücksichtigt sind“, heißt es weiter in der Mitteilung des Versicherers.

Signal Iduna Lebensversicherung

Die Lebensversicherung der Signal Iduna kann seine Überschussbeteiligung für 2025 anheben. Die laufende Verzinsung wird von 2,6 Prozent auf 2,75 Prozent angehoben. Zudem erhöht das Unternehmen den Gesamtzins für 2025 auf 3,25 Prozent. Im Vergleich zu 2024 ist das eine Steigerung von 0,15 Prozent, wie der Versicherer am 5. Dezember mitteilte.

Bayerische Lebensversicherung

Die Bayerische Lebensversicherung bietet seinen Kunden auch 2025 eine überdurchschnittliche Überschussbeteiligung an. Die laufende Verzinsung beläuft sich auf 3,0 Prozent. Mit dem Schlussgewinnanteil von 0,45 bis 0,6 Prozent beläuft sich die Gesamtverzinsung somit auf bis zu 3,6 Prozent.

„Auch im aktuellen Umfeld steigender Überschussbeteiligungen zeigt sich, dass unsere Sätze nach wie vor zur Spitze im Markt zählen“, sagt Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender der Bayerischen.

Die Gesamtverzinsung der Muttergesellschaft BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung – mit Schwerpunkt biometrische Risiken – beläuft sich für 2025 auf 3,35 Prozent und bewegt sich damit wie im Vorjahr auf einem stabil hohen Niveau. Sie setzt sich zusammen aus der laufenden Verzinsung von 3,0 Prozent, dem Schlussgewinnanteil von 0,25 Prozent sowie der Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven von 0,1 Prozent, teilt das Unternehmen weiter in seiner Mitteilung mit.

Condor Lebensversicherung

Die Condor Lebensversicherung erhöht die Gesamtverzinsung für 2025. Das Unternehmen gab am 4. Dezember bekannt: „Bei den fondsgebundenen Tarifen der ,Congenial garant-Familie' steigt die Gesamtverzinsung 2025 für das Garantiekapital im Neugeschäft auf 2,60 Prozent (2024: 2,45 Prozent). Die laufende Verzinsung beträgt 1,95 Prozent (2024: 1,85 Prozent).

In der betrieblichen Altersversorgung (bAV) erhöht sich 2025 beim chancenorientierten Produkt „Congenial bAV Smart+Easy“ die Gesamtverzinsung bei laufenden Beiträgen im Neugeschäft auf 2,60 Prozent (2024: 2,55 Prozent) für das sichere Kapital. Im klassischen bAV-Tarif gegen laufenden Beitrag steigt die Gesamtverzinsung im Neugeschäft auf 2,70 Prozent (2024: 2,60 Prozent). Bei der Sofort-Rente in der privaten Altersvorsorge liegt die Gesamtverzinsung 2025 im Neugeschäft bei 2,20 Prozent (2024: 2,50 Prozent).

R+V Lebensversicherung

Am 4. Dezember kündigte nun auch die R+V Versicherung die Überschussbeteiligung für das kommende Jahr an. In der Unternehmensmitteilung heißt es: „Für die Safe+Smart-Produktfamilie, in der die R+V ihre wichtigsten Produkte mit Garantiebestandteilen bündelt, liegt die Gesamtverzinsung für das sichere Kapital im kommenden Jahr bei bis zu attraktiven 3,05 Prozent. Für die R+V-AnsparKombi Safe+Smart beträgt diese im Neugeschäft 3,05 Prozent (2024: 3,0 Prozent), für die R+V-AnlageKombi liegt sie im Neugeschäft unverändert bei 3,0 Prozent.“

Swiss Life Lebensversicherung

Die Swiss Life Lebensversicherung erhöht die Gesamtverzinsung 2025 nicht. Wie das Unternehmen am 3. Dezember bekannt gab, bleibt die Verzinsung 2025 unverändert. „Die laufende Verzinsung, auch für das

Neugeschäft, bleibt wie bereits im Jahr 2024 auch im kommenden Jahr 2025 bei 2,5 Prozent. Die Gesamtverzinsung inklusive Schlussüberschussbeteiligung und Beteiligung an den Bewertungsreserven liegt damit unverändert bei 2,8 Prozent“, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens.

LVM Lebensversicherung

Die LVM-Lebensversicherung kündigte am 2. Dezember ihre Überschussbeteiligung für 2025 an. Dabei bleibt die Gesamtverzinsung inklusive Schlusszahlung in Höhe von 3,1 Prozent unverändert zum Vorjahr. Die laufende Verzinsung beläuft sich dabei nach wie vor auf 2,4 Prozent. In den Vorjahren hatte die LVM-Lebensversicherung die Gesamtverzinsung zweimal in Folge erhöht: erst um 0,45 Prozentpunkte, dann um 0,25 Prozentpunkte, teilte das Unternehmen mit.

Alte Leipziger Lebensversicherung

Die Alte Leipziger Lebensversicherung erhöht 2025 ihr Überschussbeteiligung. Für moderne Rentenversicherungen der Neuen Klassik gilt eine laufende Verzinsung von 2,35 Prozent (Vorjahr: 2,30 Prozent). Zusammen mit dem unveränderten Schlussüberschussanteil von 0,25 Prozent ergibt sich daraus eine Gesamtverzinsung von 2,6 Prozent (Vorjahr: 2,55 Prozent). Bei klassischen Rentenversicherungen bleibt die laufende Verzinsung unverändert bei 2,25 Prozent. Inklusive Schlussüberschussanteil von 0,2 Prozent ergibt sich eine ebenso unveränderte Gesamtverzinsung von 2,45 Prozent.



„Unsere Kunden erhalten auch nach dem deutlichen Zinsrückgang im vergangenen Jahr eine stabile und attraktive Überschussbeteiligung“, erklärt Jürgen Bierbaum, Vorstand der Alte Leipziger Lebensversicherung am 2. Dezember.

Allianz Lebensversicherung

Am 2. Dezember hat auch der Marktführer seine Überschussbeteiligung für 2025 bekannt gegeben. Die Allianz Lebensversicherung hält die Gesamtverzinsung für das Vorsorgekonzept „Perspektive“ mit 3,8 Prozent stabil zum Vorjahr. 2023 und 2024 hatte der Marktführer seine Verzinsung jeweils um 0,3 Prozent angehoben.

Die Gesamtverzinsung der klassischen Lebens- und Rentenversicherung bleibt bei 3,5 Prozent. Die in der Gesamtverzinsung enthaltene laufende Verzinsung beträgt bei „Perspektive“ 2,8 Prozent, bei Klassik 2,7 Prozent.

„Wir haben den Zinsanstieg der vergangenen beiden Jahre genutzt, um mit deutlichen Zinsschritten ein starkes Zeichen für unsere Kundinnen und Kunden zu setzen. Dieses Niveau können wir nun stabil halten“, sagt Katja de la Viña, Vorstandsvorsitzende der Allianz Lebensversicherung.

Ideal Lebensversicherung

Die Ideal Lebensversicherung gab am 29. November bekannt, dass die laufende Verzinsung für 2025 konstant bei 3,0 Prozent bleibt. Somit profitieren die Kunden bereits das fünfte Jahr in Folge von einer laufenden Verzinsung in Höhe von 3,0 Prozent. Die Gesamtverzinsung beträgt 2025 3,7 Prozent, teilte das Unternehmen mit.

VPV Lebensversicherung

Die VPV Versicherungen (VPV) haben am 25. November ihre Überschussbeteiligung für 2025 veröffentlicht. Die Gesamtverzinsung steigt um 75 Basispunkte, auf 3,75 Prozent. Dabei setzt sich die Gesamtverzinsung aus einer laufenden Verzinsung von 3,0 Prozent und einem Schlussüberschussanteil von 0,75 Prozent zusammen.

Nachdem die Verzinsung im vergangenen Jahr bereits um 60 Basispunkte erhöht wurde, konnte das Unternehmen dies für 2025 noch einmal steigern. „Wir sind sehr erfreut, unseren Versicherungsnehmern eine erhöhte Gesamtverzinsung anbieten zu können“, sagt Corinna Lux, Bereichsleiterin Aktuariat und Produkte der VPV Lebensversicherung. Die laufende Verzinsung wird vom Unternehmen von 2,2 Prozentpunkten auf 3,0 Prozent angehoben – eine deutliche Erhöhung von 80 Basispunkten.

Inter Lebensversicherung

Die Inter Lebensversicherung erhöht die Gesamtverzinsung für Neu - und Bestandskunden 2025 um 0,25 Prozent auf 3,25 Prozent. Im Neugeschäft liegt die angegebene Gesamtverzinsung etwa bei „Inter Mein-Leben Klassik“ durchschnittlich bei 3,70 Prozent, denn durch die Schluss-Überschussbeteiligung sowie weitere, laufende Überschussbeteiligungen kommen nochmal 0,45 Prozent-Punkte hinzu.

Damit liegt das Unternehmen laut Vorstandssprecher Roberto Svenda über der marktdurchschnittlichen Gesamtverzinsung. „Dies unterstreicht eindrucksvoll die Stärke der Inter Leben im Sinne unserer Kunden“, sagt Vorstandssprecher Roberto Svenda. (25. November)

Ergo Lebensversicherung und Victoria Lebensversicherung

Die beiden Gesellschaften Ergo Leben und Victoria Leben, die für die traditionell klassischen Lebensversicherungsprodukte im Ergo-Konzern zuständig sind, bieten 2025 eine Gesamtüberschussbeteiligung von 2,95 Prozent an. Einer Unternehmensinformation vom 22. November zufolge erhöht das Unternehmen die Überschussbeteiligung somit um 0,45 Prozentpunkte.

Ergo Vorsorge Lebensversicherung

Auch die Ergo Vorsorge hebt ihre Deklaration für 2025 an. Wie die Düsseldorfer am 22. November mitteilen, wird die Gesamtüberschussbeteiligung von 4,1 auf 4,2 Prozent steigen. Die laufende Überschussbeteiligung wird im kommenden Jahr 2,8 Prozent betragen.

„Das aktuelle Zinsniveau und die ertragsorientierte Steuerung unserer Kapitalanlagen aus einer Position der finanziellen Stärke ermöglichen es uns, nun im zweiten Jahr in Folge die Gesamtverzinsung für unsere Kundinnen und Kunden anzuheben“, sagt Oliver Horn, Mitglied des Vorstands der Ergo Vorsorge Lebensversicherung.

Axa Lebensversicherung und DBV Deutsche Beamtenversicherung



Am 21.November hat auch die Axa ihre Überschussbeteiligung für 2025 bekannt gegeben. Die Kölner erhöhen 2025, ebenso wie zum Konzern zugehörige die DBV Deutsche Beamtenversicherung, die laufende Überschussbeteiligung für konventionelle Renten- und Kapitallebensversicherungen mit laufenden Beitragszahlungen um 0,4 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent.

Die Gesamtverzinsung inklusive Beteiligung an den Bewertungsreserven sowie Schlussgewinnanteil erhöht sich bei der Axa von durchschnittlich 3,10 auf 3,50 Prozent. Dieser Wert gilt laut der Kölner jedoch nicht für alle Verträge

„Mit der erhöhten laufenden Verzinsung für 2025 beteiligen wir unsere Kund:innen an den gestiegenen Marktzinsen in der Kapitalanlage. Der Anstieg nach Jahren niedriger und niedrigster Zinsen ist ein gutes Zeichen für Kund:innen und ihre Altersvorsorge“, sagt Karsten Dietrich, Vorstand Personenversicherung Axa Deutschland.

Nürnberger Lebensversicherung

Ab dem 1. Januar 2025 erhalten Kunden der Nürnberger Lebensversicherung eine um 0,2 Prozentpunkte höhere laufende Verzinsung von 2,95 Prozent. Die Gesamtverzinsung für die aktuelle Tarifgeneration wächst um 0,22 Prozentpunkte auf 3,37 Prozent, teilte das Unternehmen am 20. November mit.

„Wir setzen damit ein Zeichen, dass die Nürnberger Lebensversicherung ein verlässlicher Partner ist und bleibt. Denn die NLV ist ein finanziell stabiles Unternehmen, was sich nicht zuletzt in hervorragenden Solvenzzahlen zeigt. Und: Im Kerngeschäft – dem Einkommensschutz und der privaten Altersvorsorge – entwickeln wir uns besser als der Markt“, sagt Katja Briones-Schulz, Konzernvorständin für die Lebensversicherung.

SV Sparkassenversicherung

Als erster Anbieter hat die SV Sparkassenversicherung ihre Deklaration der Überschussbeteiligung für 2025 am 2. Mai veröffentlicht. Die laufende Verzinsung erhöht sich für 2025 auf 2,25 Prozent. Damit liegt die Gesamtverzinsung für 2025 bei 3,25 Prozent.

„Die frühzeitige Festlegung der Überschussbeteiligung basiert auf einer gründlichen Analyse der Marktsituation, unserer aktuellen Geschäftsentwicklung und einer langfristigen Finanzprognose und natürlich dem Ziel, unseren Kunden kontinuierlich attraktive Renditen zu bieten“, sagt Gunnar Hesemann, verantwortlicher Aktuar der SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung.

Über Lebensversicherungen mit Überschussbeteiligungen

Eine Lebensversicherung mit Überschussbeteiligung verbindet klassische Vorsorge mit der Chance auf zusätzliche Erträge. Diese Versicherungsform garantiert nicht nur eine Mindestleistung, sondern ermöglicht Versicherten auch eine Teilhabe an den erwirtschafteten Gewinnen des Versicherungsunternehmens.

Die Überschüsse entstehen durch erfolgreiches Wirtschaften in drei Bereichen:

dem Risiko-, dem Kosten- und dem Zinsüberschuss.

Der Zinsüberschuss macht dabei meist den größten Anteil aus und ergibt sich aus der Differenz zwischen den erwirtschafteten Kapitalerträgen und dem garantierten Rechnungszins.

Versicherungsunternehmen legen das Geld ihrer Kunden überwiegend in sicheren Anlagen wie Staatsanleihen oder erstklassigen Unternehmensanleihen an. Die erwirtschafteten Überschüsse werden zu einem großen Teil – gesetzlich sind mindestens 90 Prozent vorgeschrieben – an die Versicherungsnehmer weitergegeben.

Die Höhe der Überschussbeteiligung wird jährlich neu festgelegt und kann je nach Kapitalmarktsituation und Geschäftserfolg des Versicherers schwanken. Dabei fließt die Beteiligung entweder direkt in die Erhöhung der Versicherungsleistung oder wird verzinslich angesammelt.

Experten empfehlen, bei der Auswahl eines Versicherers nicht nur auf die aktuellen Überschussbeteiligungen zu achten, sondern auch die langfristige Finanzstärke und Kontinuität der Überschussdeklarationen zu berücksichtigen. Eine stabile Entwicklung über viele Jahre kann ein Indikator für solides Wirtschaften sein.