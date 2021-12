Überschussdeklaration 2016 „Rentenversicherung bietet höhere Erträge als andere Sparanlagen“

Das extrem niedrige Zinsniveau am Kapitalmarkt hinterlässt auch bei den Lebensversicherern Spuren. Wie eine aktuelle Studie der Rating-Agentur Assekurata zur Überschussbeteiligung in der Lebensversicherung zeigt, erreicht die laufende Verzinsung der Sparbeiträge einer 2016 neu abgeschlossenen Rentenversicherung durchschnittlich 2,86 Prozent – das sind 0,3 Prozentpunkte weniger als 2015.Trotzdem hält der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) das Produkt Lebensversicherung nach wie vor für zukunftsträchtig: „Rentenversicherungen bieten weiterhin eine höhere Verzinsung als andere, vergleichbar sichere Sparanlagen – auch wenn das extrem niedrige Zinsniveau am Kapitalmarkt erwartungsgemäß Spuren hinterlässt.“Und weiter: „Die durchschnittliche Verzinsung einer Anleihe der Bundesrepublik Deutschland mit zehnjähriger Laufzeit lag 2015 bei lediglich 0,6 Prozent. Hinzu kommt, dass Renten- und Lebensversicherungen weit mehr bieten als ein Sparplan: Die Lebensversicherung kombiniert als einziges Produkt den Aufbau einer Altersvorsorge mit festen Garantiezusagen, der Absicherung lebenslanger Renten und dem Schutz von Hinterbliebenen im Todesfall.“