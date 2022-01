BIBB-Statistik Überdurchschnittliche Gehälter für angehende Versicherungskaufleute

Mit einem durchschnittlichen Ausbildungsgehalt von 1.135 Euro brutto im Monat lagen angehende Kaufleute für Versicherungen und Finanzen im vergangenen Jahr deutlich über dem Durchschnitt aller Auszubildenden. Das zeigt die Auswertung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB).

Demnach erhielten die Auszubildenden 2021 (zum Stichtag am 1. Oktober) im Durchschnitt über alle Ausbildungsjahre tarifliche Vergütungen in Höhe von 987 Euro brutto im Monat. Das sind 2,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Die durchschnittlichen Ausbildungsgehälter in Westdeutschland lagen mit 989 Euro etwas über dem Durchschnittswert für ostdeutsche Auszubildende (965 Euro).

Am meisten verdienten die angehenden Zimmerer: Ihr Durchschnittsgehalt über alle drei Ausbildungsjahre lag bei 1.251 Euro. Es folgten die Auszubildenden zum Maurer und zum Stuckateur, die jeden Monat im Schnitt 1.196 Euro beziehungsweise 1.190 Euro brutto erhielten.

Finanz- und Versicherungskaufleute auf Rang 11

Mit insgesamt 1.135 Euro landen Auszubildende zu Finanz- und Versicherungskaufleuten auf Rang 11, knapp hinter Bankkaufleuten (1.138 Euro) und Lacklaboranten (1.137 Euro).

Dabei starten künftige Finanz- und Versicherungsexperten mit relativ viel Geld ins Berufsleben. Bereits im ersten Jahr kommen sie auf ein Ausbildungsgehalt von 1.063 Euro – lediglich angehende Bankkaufleute verdienen zu Beginn mehr (1.080 Euro). Da das Entgelt jedoch nicht so rapide ansteigt wie in manch anderen Ausbildungsberufen, reicht es im zweiten und dritten Lehrjahr mit 1.134 Euro beziehungsweise 1.216 Euro jeweils nur für Rang 12.

Im Handwerk oft weniger als 800 Euro

Insgesamt erhielt rund die Hälfte der Auszubildenden, die in einem tarifgebundenen Betrieb lernten, 2021 eine Ausbildungsvergütung von mehr als 1.000 Euro, 7 Prozent sogar mehr als 1.200 Euro.

Bei 16 Prozent der Auszubildenden lagen die tariflichen Ausbildungsvergütungen 2021 unterhalb von 800 Euro. Für 22 Berufe hat BIBB ein Durchschnittswert von weniger als 800 Euro ermittelt. Die meisten dieser Berufe gehörten zum Handwerk wie Tischler (786 Euro), Glaser (777 Euro), Bäcker (744 Euro) und Friseur (650 Euro). Die insgesamt niedrigsten tariflichen Ausbildungsvergütungen gab es mit 637 Euro für Orthopädieschuhmacher.