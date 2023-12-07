Haftpflicht- und Krankenversicherung Uelzener gründet Assekuradeur für Tierversicherungen

Die Versicherungsgesellschaft Uelzener Allgemeine hat einen Assekuradeur für Tierversicherungen ins Leben gerufen. Nun startet Cleo & You eine digitale Plattform, die Kranken- und Haftpflichtversicherungen von Haustieren vermittelt.

Frau mit Hund: In der Hundehaftpflichtversicherung von Cleos Welt sind Deckungssummen von bis zu 30 Millionen Euro möglich.

Darauf kommt es Tierhaltern bei der Tier-KV an

Mit der Marke Cleos Welt startet der neu gegründete Assekuradeur der Uelzener Allgemeine Versicherung, Cleo & You, eine digitale Plattform für den Versicherungsschutz von Haustieren. Die Plattform sei speziell auf die Bedürfnisse von Hunde- und Katzenbesitzern zwischen 18 und 45 Jahren ausgerichtet, heißt es vom Unternehmen.

Das Hamburger Versicherungs-Start-up bringt 2024 zunächst drei Produkte auf den Markt: Eine Hundehalterhaftpflicht-Versicherung, eine Tier-Krankenversicherung und eine Tier-OP-Versicherung für Hunde und Katzen. Alle drei werden in jeweils drei Produktlinien, Basis, Standard und Rundumschutz angeboten. Risikoträger ist die Uelzener Versicherung.

Kunden können die Versicherung über die Website www.cleos.de abschließen. Außerdem ist nach Unternehmensangaben die Integration bei Marktvergleichstools geplant. „Diese Strategie soll es den Kunden ermöglichen, die Preise der Produkte direkt mit denen der Wettbewerber zu vergleichen“, erklärt die Uelzener. Zusätzlich ermögliche die White-Label-Fähigkeit der digitalen Antragsplattform den Ausbau weiterer digitaler Vertriebskanäle und die Etablierung neuer Kooperationen.

Kooperationen mit Tierarztpraxen, Züchtern und Tiervermittlern

Cleos Welt arbeitet mit verschiedenen Vertriebspartnern wie Tierarztpraxen, Tierportalen und Züchtern zusammen. Außerdem ist der Assekuradeur Partner der Tiervermittlungsplattform Deine Tierwelt (DTW). Das Spezialprodukt DTW Protect bietet Versicherungsleistungen, die als White-Label-Lösung speziell für Nutzer der Community App von Deine Tierwelt konzipiert sind.

Einzelheiten zu den drei Produkten, die 2024 starten: