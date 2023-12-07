Haftpflicht- und Krankenversicherung Uelzener gründet Assekuradeur für Tierversicherungen

Uelzener gründet Assekuradeur für Tierversicherungen
Mit der Marke Cleos Welt startet der neu gegründete Assekuradeur der Uelzener Allgemeine Versicherung, Cleo & You, eine digitale Plattform für den Versicherungsschutz von Haustieren. Die Plattform sei speziell auf die Bedürfnisse von Hunde- und Katzenbesitzern zwischen 18 und 45 Jahren ausgerichtet, heißt es vom Unternehmen.
Das Hamburger Versicherungs-Start-up bringt 2024 zunächst drei Produkte auf den Markt: Eine Hundehalterhaftpflicht-Versicherung, eine Tier-Krankenversicherung und eine Tier-OP-Versicherung für Hunde und Katzen. Alle drei werden in jeweils drei Produktlinien, Basis, Standard und Rundumschutz angeboten. Risikoträger ist die Uelzener Versicherung.
Kunden können die Versicherung über die Website www.cleos.de abschließen. Außerdem ist nach Unternehmensangaben die Integration bei Marktvergleichstools geplant. „Diese Strategie soll es den Kunden ermöglichen, die Preise der Produkte direkt mit denen der Wettbewerber zu vergleichen“, erklärt die Uelzener. Zusätzlich ermögliche die White-Label-Fähigkeit der digitalen Antragsplattform den Ausbau weiterer digitaler Vertriebskanäle und die Etablierung neuer Kooperationen.
Kooperationen mit Tierarztpraxen, Züchtern und Tiervermittlern
Cleos Welt arbeitet mit verschiedenen Vertriebspartnern wie Tierarztpraxen, Tierportalen und Züchtern zusammen. Außerdem ist der Assekuradeur Partner der Tiervermittlungsplattform Deine Tierwelt (DTW). Das Spezialprodukt DTW Protect bietet Versicherungsleistungen, die als White-Label-Lösung speziell für Nutzer der Community App von Deine Tierwelt konzipiert sind.
Einzelheiten zu den drei Produkten, die 2024 starten:
- Hundehalterhaftpflicht:
In der Hundehaftpflichtversicherung können Deckungssummen bis zu 30 Millionen Euro vereinbart werden. Falls der versicherte Hund von einem anderen Hund verletzt wird, werden Tierarztkosten bis zu 2.500 Euro abgedeckt. Bei Vergiftung oder Verletzung durch einen Giftköder übernimmt Cleos Welt die Tierarztkosten bis zu 5.000 Euro.
- OP-Versicherung:
Die Tier-Operationsversicherung deckt sowohl die OP-Kosten, als auch Verpflegung in der Tierklinik und notwendige Nachbehandlungen bis 15 Tage nach der OP ab. In den Varianten Standard- und Rundumschutz sind zusätzlich Kosten für Zahnentfernungen und Physiotherapie nach der Operation eingeschlossen.
- Tier-Krankenversicherung:
In der Tier-Krankenversicherung sind in allen Varianten Operationen, Heilbehandlungen und telemedizinische Leistungen versichert, unabhängig vom Anbieter. Für das Chippen des Tieres werden Kosten bis 25 Euro übernommen. In den Varianten Standard- und Rundumschutz sind zusätzlich zahnmedizinische Behandlungen und alternative Heilmethoden wie Homöopathie und Akupunktur abgedeckt.