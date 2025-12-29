Beim Loys Global hat es einen Wechsel in der Fondsverantwortung gegeben. Die Gesellschaft hat bestätigt, dass Ufuk Boydak nicht länger den Fonds lenkt.

Beim Aktienfonds Loys Global (ISIN: LU0107944042) hat es einen Wechsel in der Fondsverantwortung gegeben. Wie die Fondsgesellschaft auf Nachfrage von DAS INVESTMENT bestätigte, liegt die Verantwortung inzwischen nicht mehr bei Ufuk Boydak.

Boydak hatte den Loys Global im Jahr 2023 im Zuge einer Straffung der Produktpalette übernommen. Damals hatte die Oldenburger Investmentboutique zwei ihrer globalen Aktienfondsstrategien zusammengeführt und Boydak mit einer erweiterten Verantwortung für das neu ausgerichtete Portfolio betraut.

In einem aktuellen Marktbericht der Gesellschaft vom 25. Dezember wird Ufuk Boydak zwar weiterhin als Verantwortlicher bei Loys genannt, die Steuerung des Loys Global wird dort jedoch nicht mehr explizit ihm zugeschrieben. Das Unternehmen bestätigte inzwischen, dass es zu einem Fondsmanager-Wechsel gekommen ist und Christoph Bruns den Fonds lenkt.