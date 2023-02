Loys strafft seine Fondspalette Ufuk Boydak übernimmt den Loys Global und baut ihn um

Die Loys AG, eine Oldenburger Investmentboutique, hat beschlossen, ihr Produktportfolio zu optimieren, indem sie zwei ihrer drei internationalen Aktienfonds miteinander verschmilzt. Christoph Bruns wird von einem der beiden Fonds abgezogen, während Ufuk Boydak eine größere Verantwortung für das Portfolio des neuen Loys Global (ISIN: LU0107944042) übernimmt. Boydak startete seine Karriere bei Loys im Jahr 2009 als Analyst und übernahm später den Loys Aktien Europa (ISIN: LU1129454747) sowie den Loys Aktien Global (ISIN: LU0861001260). Beide globalen Aktienfonds folgen einer ähnlichen Anlagephilosophie, jedoch ist das Portfolio des Loys Global konzentrierter im Vergleich zum weniger aggressiv ausgerichteten Loys Aktien Global.

Die Entscheidung, die beiden internationalen Aktienfonds zusammenzuführen, wurde getroffen, um das Produktportfolio zu vereinfachen. Der Loys Aktien Global wird Anfang April in den Loys Global integriert. Geplant ist, dass der Fonds im Zuge der Umstellung künftig einen höheren Anteil an US-Unternehmen im Portfolio aufweisen soll. Dieser liegt derzeit bei nur 9 Prozent. Dagegen kommen europäische Aktien aktuell auf einen Anteil von mehr als 50 Prozent.

Mehr US-Titel: Loys Global soll ausgewogener werden

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

In der Vergangenheit hatte der niedrige Anteil an US-Unternehmen im Portfolio des Loys Global zu einer unterdurchschnittlichen Wertentwicklung geführt. Im direkten Vergleich hat sich der Preis des Loys Aktien Global, dessen US-Anteil bei aktuell 28 Prozent liegt, in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt, während das Plus des Loys Global bei bescheidenen 64 Prozent lag. Ein ETF auf den MSCI World wie der Lyxor MSCI World ETF (ISIN: LU0392494562), der aufgrund seines hohen Gewichts an US- und Technologietiteln eine starke Wertentwicklung aufweist, erzielte im gleichen Zeitraum fast 200 Prozent.

Die Portfolioaufteilung des Fonds wird im Rahmen der Neuausrichtung ausgewogener gestaltet, während die Philosophie des antizyklischen Investierens beibehalten wird. Regionen, in denen Boydak die größten Chancen vermutet, werden dementsprechend höher gewichtet. Aktuell sieht er die größten Chancen in Europa. Die Fokussierung liegt zudem traditionell auf kleineren und mittelgroßen Unternehmen. Das zeigt ein Blick in die aktuellen Top-Werte zu denen beispielsweise König & Bauer oder die Ontex Group zählen. König & Bauer ist ein führender Anbieter von Druckmaschinen und Drucklösungen, während die Ontex Group ein belgisches Unternehmen ist, das sich auf die Herstellung von Hygieneprodukten spezialisiert hat.

Christoph Bruns verantwortet Mischfonds

Die Neuausrichtung des Fonds geht zudem mit einer höheren Gewichtung des Technologiesektors einher. Dies entspricht mehr der früheren Strategie von Boydak, bei der Technologie mit einem Anteil von rund 30 Prozent einer der am höchsten gewichteten Sektoren war. Im Vergleich dazu war Technologie in der vorher von Bruns verwalteten Strategie nicht unter den Top-5-Sektoren zu finden.

Christoph Bruns bleibt als hauptverantwortlicher Manager des Loys Global MH im Amt. Dabei handelt es sich um einen flexiblen Mischfonds, der keinerlei Einschränkungen bei der Wahl der Assetklassen unterliegt, dessen Schwerpunkt aber traditionell auf Aktienanlagen liegt. Der Fonds hat auch die Möglichkeit, auf fallende Kurse zu setzen, indem er sich gegebenenfalls derivativer Instrumente bedient. Das Anlageuniversum ist nicht auf bestimmte Länder, Branchen oder Marktkapitalisierungen beschränkt.

Verwerfungen bieten Renditechancen

„Die Veränderungen der vergangenen Jahre erschwerten die klare Differenzierung der globalen Strategien, weshalb wir mit diesem Schritt unsere Loys-Fondspalette strategisch fokussieren. Im Sinne unserer Investoren werden wir die Synergien zwischen den bisherigen Fondskonzepten durch die Zusammenlegung effizient heben. Die aktuellen Verwerfungen am Kapitalmarkt bieten derzeit ungewöhnlich hohe Renditechancen – ich bin daher sehr optimistisch für die nächsten Jahre und werde die Loys-Philosophie im Loys Global weiter konsequent umsetzen“, kommentiert Ufuk Boydak die Fusion der Fonds.