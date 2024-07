Der Sieg gibt dem neuen Premier Keir Starmer die Möglichkeit, die vorhandenen und erkennbaren strukturellen Herausforderungen Großbritanniens in Angriff zu nehmen. Zu nennen sind hier sicherlich der Mangel an Arbeitskräften und auch das schwache Produktivitätswachstum. Seit rund 3 Jahren wächst die Wirtschaft in Großbritannien nur noch um 1 Prozent.

Raum für positive Überraschungen

In den Bewertungen britischer Aktien kann man zum Großteil die doch recht verhaltenen Wachstumsperspektiven erkennen, was wiederum Raum für positive Überraschungen zulässt. Dies hat auch Blackrock erkannt, zu lesen im aktuellen Halbjahresausblick: „Das Potenzial für relative politische Stabilität und attraktive Bewertungen könnten ausländische Investoren anlocken“, heißt es dort.

Auch auf anderer Ebene waren die Gewinnaussichten nicht unbedingt glänzend, doch England hat alle Kritiker eines Besseren belehrt. Klar ist, dass am Sonntag im Finale der EM eine Top-Performance vonnöten ist, wenn England auf den vermeintlich übermächtigen Gegner Spanien trifft. Aber wer weiß, vielleicht geschieht eine Überraschung und England krönt sich zum ersten Mal zum Europameister.