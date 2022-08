Ukraine-Anleihen Win-Win-Situation für die Ukraine und ihre Gläubiger

Tagtäglich führen uns die Schlagzeilen die Tragik des russischen Überfalls auf die Ukraine vor Augen. Ebenfalls bedrohlich, auch wenn es nicht auf den Titelseiten der Medien steht, ist die sehr reale Gefahr eines Zahlungsbilanzungleichgewichts, das eine destabilisierende Makrokrise auslösen könnte. Die Ukraine hat einen großen und wachsenden Bedarf an US-Dollar, um wichtige Importe zu finanzieren und die Wirtschaft zu stabilisieren. Die internationalen Investoren tragen ihren Teil dazu bei, dem Land zu helfen, indem sie dem Ersuchen aus Kiew um eine zweijährige Aussetzung des Schuldendienstes für Eurobonds unlängst stattgegeben haben.

Wir sind der Ansicht, dass ein kombinierter Ansatz des privaten und öffentlichen Sektors zur Stabilisierung der ukrainischen Finanzen und zur Beschleunigung des Wiederaufbaus im besten Interesse sowohl der Ukraine als auch der Anleihegläubiger ist und es allen Beteiligten ermöglicht, an zukünftigen Gewinnen aus der Erholung teilzuhaben.

Devisen sind zur Finanzierung wichtiger Importe unerlässlich

Die ukrainische Zentralbank schätzt, dass die Wirtschaftsleistung im Jahr 2022 um ein Drittel schrumpfen wird: Die Steuereinnahmen brechen ein, während die Ausgaben für Militär und Soziales steigen. Das Ergebnis könnte ein massives Haushaltsdefizit von etwa 30 Prozent des BIP und eine Gesamtverschuldung sein, die bis zum Jahresende auf über 100 Prozent des BIP ansteigen wird. Das ukrainische Finanzministerium schätzt den Finanzierungsbedarf des Landes auf monatlich 5 Milliarden US-Dollar. Die westlichen Hilfszusagen wurden jedoch nicht schnell genug ausgezahlt, um diese Lücke zu schließen. Das Finanzministerium ist daher gezwungen, sich auf die Zentralbank zu verlassen, um das Defizit durch Gelddrucken zu schließen.

Die Behörden haben sich zur Rückkehr zu einer geregelten Ausgabenpolitik verpflichtet, aber angesichts der angespannten Märkte und der schleppenden westlichen Finanzierung bleibt die Zentralbank der Kreditgeber der letzten Instanz. Um zu verhindern, dass sich die Inflationserwartungen aus der Verankerung lösen, hat die Zentralbank die ukrainische Währung durch den Verkauf von Devisenreserven gestützt, obwohl sie weiterhin Geld druckt.

Weil die ukrainischen Häfen weitgehend blockiert sind, ist aufgrund des Einbruchs der Exporte eine erhebliche Lücke in der Außenfinanzierung entstanden. Trotz einer kürzlich getroffenen internationalen Vereinbarung über die Wiedereröffnung der ukrainischen Häfen steht die Umsetzung vor vielen Herausforderungen, darunter die mangelnde Versicherbarkeit der Fracht angesichts der Risiken, die mit der Durchfahrt durch ein aktives Kriegsgebiet verbunden sind. Die ukrainische Zentralbank hat auf diese Schocks in lobenswerter Weise reagiert, indem sie die Inflationserwartungen zunächst durch eine stabile Währung verankert und die Leitzinsen auf 25 Prozent erhöht hat. Leider reichten die westlichen Finanzzahlungen von März bis Juli nicht aus, um einen massiven Verlust an Währungsreserven zu verhindern – im bisherigen Jahresverlauf sind rund 10 Milliarden US-Dollar (Stand: Juni 2022) abgeflossen. Dieser Rückgang der Reserven machte eine Abwertung des offiziellen Wechselkurses am 21. Juli und eine Verschärfung der Devisen- und Kapitalverkehrskontrollen erforderlich.

Die Maßnahmen der ukrainischen Zentralbank werden die Dollarnachfrage verlangsamen, die Importe dämpfen und die Arbitrage verringern, die die Devisenreserven aufzehrte, als die Zentralbank die Wechselkursbindung verteidigte. Doch die Ursache des Problems – überschüssige Liquidität in lokaler Währung aufgrund des Gelddruckens der Notenbank zur Verringerung des Haushaltsdefizits – bleibt unverändert. Ohne zusätzliche Liquiditätshilfen in harter Währung läuft das Land Gefahr, dass seine Reserven auf ein prekäres Niveau absinken. Die daraus resultierende Abwertungs- und Inflationsspirale wäre ein Rückschlag sowohl für die heldenhaften Anstrengungen der Ukraine im Krieg als auch für den anschließenden Wiederaufbau der Wirtschaft des Landes.

Wie sich die Belastungen verringern lassen

Als Investoren können wir dazu beitragen, die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass die Ukraine in eine ausgewachsene Zahlungsbilanzkrise gerät, indem wir den Antrag des ukrainischen Finanzministeriums auf einen zweijährigen Aufschub des Schuldendienstes für Eurobonds unterstützen. Wäre der Vorschlag abgelehnt worden, wäre das ukrainische Finanzministerium aus Angst vor einem harten Zahlungsausfall in der Pflicht gewesen, diese Beträge zu den ursprünglichen Fälligkeitsterminen zu zahlen. Wäre es zur Ablehnung des Antrags gekommen, hätten die Anleihegläubiger in den nächsten zwei Jahren rund 6 Milliarden US-Dollar aus den bereits notleidenden Devisenreserven der Ukraine abgezogen. Am 9. August stimmten Asset Manager rund um die Welt für die Annahme des Stillhalteantrags und machten damit ihrem Versprechen, sich für eine breite Basis von Interessengruppen einzusetzen, alle Ehre. Die Finanzierung des ukrainischen Wiederaufbaus wird zu einem späteren Zeitpunkt in Betracht gezogen, doch der erste Schritt war die Unterstützung des beantragten Schuldenmoratoriums. Dadurch hat sich der Bedarf an externer Finanzierung verringert und knappe Ressourcen wurden freigesetzt; zu einem Zeitpunkt, an dem das Land Devisen für wichtige Importe von militärischer Ausrüstung, Energie und medizinischer Versorgung aufwenden muss.

Asset Manager sind Treuhänder des Anlegerkapitals

Die Billigung des Vorschlags zum Zahlungsaufschub steht im Einklang mit der treuhänderischen Pflicht der Vermögensverwalter gegenüber ihren Endkunden. Die Dauer des Krieges und das Ausmaß der Zerstörung des ukrainischen Kapitalstocks beziehungsweise der Produktivität werden letztlich darüber entscheiden, inwieweit die Anleihegläubiger die investierte Summe zurückerhalten. Die Vermeidung einer Makrokrise wird jedoch zweifellos die Chancen erhöhen, dass die Nachkriegs-Ukraine in der Lage sein wird, höhere Einnahmen zu erzielen und die Wertschöpfung für die Anleger zu maximieren.

Indem sie der Ukraine in der Zeit der Not helfen, legen die Anleger den Grundstein für potenziell beträchtliche Aufwärtsrenditen. Wir sind davon überzeugt, dass die Annahme des Stillhalteabkommens sowohl für die Ukraine als auch für unsere Kunden eine Win-Win-Situation darstellt – bei allen unseren Investitionen in Schwellenländern verfolgen wir einen Ansatz, der sich an den Interessen der Beteiligten orientiert und gleichzeitig unserer treuhänderischen Pflicht im Sinne unserer Anleger nachkommt.