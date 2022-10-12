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BlackRock Marktausblick Wird es bald kalt an den Märkten?
Vermutlich wird der Krieg um die Ukraine noch schlimmer, bevor es besser wird. Die Finanzmärkte scheinen dies in ihrer gut eingeübten Fixierung auf vermeintlich günstige Bewertungen und das Schielen auf günstige Einstiegspunkte bisher anders zu sehen. Sobald aber absehbar wird, mit welch zynischer Effizienz die Kälte des Winters die Karten neu mischen könnte, dürfte es auch an den Märkten selbst ohne russische Nuklearwaffen deutlich ungemütlicher werden.
Den ausführlichen BlackRock Marktausblick von Ann-Katrin Petersen, Senior-Kapitalmarktstrategin bei BlackRock und Dr. Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie bei BlackRock, können Sie hier nachlesen.
Hinweis: Diese News ist eine Mitteilung des Unternehmens und wurde redaktionell nur leicht bearbeitet.
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