Beitragsentwicklung 2022 Deutsche Versicherer spüren den Ukraine-Krieg

Die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs dämpfen in diesem Jahr auch das Beitragswachstum der deutschen Versicherungswirtschaft. „Für den gesamten Sektor erwarten wir jetzt für 2022 ein Beitragsplus von knapp 2,5 Prozent“, sagte Jörg Asmussen am Dienstag in Berlin. Bei einer weiteren Eskalation des Krieges dürfte das Wachstum schwächer ausfallen. Zur Begründung verwies der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) unter anderem auf die verhaltene Entwicklung in der Lebensversicherung: „Hier rechnen wir mit einem geringen Zuwachs von unter einem Prozent.“

Bereits im ersten Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie war das Wachstum der Beiträge in der Sparte Leben mit 0,4 Prozent ähnlich schwach. Und im vorigen Jahr verzeichnete die Assekuranz sogar einen Rückgang um 1,4 Prozent. Daher hatte der Verband vor Beginn des Krieges Ende Februar für dieses Jahr eine Erholung für die Lebensversicherung erwartet. Die Beiträge sollten in der Leben-Sparte demnach um bis zu 2 Prozent wachsen und im gesamten Sektor um bis zu 3 Prozent. Im vergangenen Jahr verbuchten die deutschen Versicherer über alle Sparten hinweg ein Beitragsplus von lediglich 1,1 Prozent auf 223 Milliarden Euro.

7,3 Prozent Inflationsrate im März

Jörg Asmussen, GDV

Doch die wirtschaftlichen Perspektiven der privaten Haushalte sind seit Ausbruch des Krieges „von deutlich mehr Unsicherheit“ geprägt, erklärt Asmussen. Zudem würden die Verbraucher durch die hohen Energiepreise belastet: Das Statistische Bundesamt schätzt die deutsche Inflationsrate gegenüber dem Vorjahresmonat im März auf 7,3 Prozent. „Generell gilt: Entscheidungen für langfristige Vorsorge und Absicherungen werden in Krisenzeiten tendenziell in die Zukunft vertagt“, so der GDV-Hauptgeschäftsführer. „Dieses Phänomen konnten wir bereits nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie beobachten.“

Die direkten Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die deutsche Versicherungswirtschaft bewertet der Verband in der aktuellen Ausgabe seiner Publikation „Fokus Märkte“ als gering. Sie seien derzeit insbesondere auf die Transport- und Kreditversicherung beschränkt. Teilweise griffen hier auch Kriegsausschlüsse. Folge des Krieges sei auch ein steigendes Risiko für Cyber-Angriffe, „die perspektivisch zu zusätzlichen Schadensfällen bei in Deutschland versicherten Unternehmen führen können“. Bis jetzt seien jedoch noch keine vermehrten Schäden im Bereich der Cyber-Versicherung zu verzeichnen.