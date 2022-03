Barings-Strategin Ukraine-Krieg macht 3 Szenarien für Europa möglich

ARTIKEL-INHALT Seite 1 − Aufschwung erstickt

Der Kalte Krieg ist vorbei, aber der alte Groll ist noch nicht erloschen. Russland hat eine umfassende Invasion in der Ukraine gestartet. Ob dies nun auf lange vorbereitete imperiale Ambitionen, ein Gefühl der Sicherheitsgefährdung durch die NATO-Erweiterung, eine Pandemie, die bei einem isolierten Führer existenzielle Ängste auslöst oder eine Kombination aus all dem zurückzuführen ist: Es ist schwer vorstellbar, dass der Krieg in der Ukraine ein gutes Ende nimmt.

Die erdrückenden Wirtschaftssanktionen gegen Russland, die Lieferung von Waffen an die ukrainische Regierung, um den Widerstand zu stärken und die Remilitarisierung Europas bedeuten, dass es kein Zurück mehr gibt. Die Welt hat sich verändert und es ist schwierig, die wirtschaftlichen Auswirkungen mit Gewissheit zu skizzieren.

Klar ist, dass der schöne Aufschwung, der sich aus dem lang erwarteten Ende einer leidvollen Pandemie ergeben sollte, nun ein Wunschtraum ist. Alle für Februar veröffentlichten Daten erinnern uns nur daran, was hätte sein können. Expansive Einkaufsmanagerindizes, eine rekordverdächtig niedrige Arbeitslosigkeit und ein robuster Konsum, der von blitzsauberen Bilanzen gestützt wird, deuten auf eine starke wirtschaftliche Dynamik zu Beginn dieses Krieges hin. Man hoffte, dass 2022 das Jahr sein würde, in dem die Inflation zurückgeht. Der Rückgang würde nicht unbedingt schnell oder vollständig sein, aber es wäre ein Anfang, mit einer allmählichen Verlangsamung der aufgestauten Nachfrage, die durch die Reaktion der Geldpolitik weiter vorangetrieben wird.