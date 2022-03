Investmentchef der Bethmann Bank Was der Ukraine-Krieg für die Aktienmärkte bedeutet

Reinhard Pfingsten

Erst Omikron, dann rasant steigende Inflationsdaten und jetzt der Krieg von Russland gegen sein Nachbarland Ukraine. Die Aktienmärkte stehen weltweit massiv unter Druck. Der S&P 500 hat seit Jahresanfang um rund 8 Prozent nachgegeben, der Dax notiert sogar fast 11 Prozent im Minus. Jetzt stellt sich die Frage, ob es sich dabei um eine zeitlich begrenzte Korrektur oder den Beginn eines Bärenmarktes handelt.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass kriegerische Auseinandersetzungen die Aktienmärkte in den meisten, allerdings nicht in allen Fällen nur vergleichsweise kurz unter Druck gesetzt haben. Am stärksten reagierten die Börsen bislang auf den Jom-Kippur-Krieg im Oktober 1973. Damals notierte der S&P 500 drei Monate nach Beginn des Krieges mehr als 15 Prozent im Minus. Nach dem Golfkrieg im Jahr 1990 knickte die Wall Street um immerhin mehr als 10 Prozent ein – damals spielten Sorgen um die Versorgung mit Öl eine zusätzliche Rolle.



Ansonsten ignorierten die Aktienmärkte kriegerische Auseinandersetzungen weitgehend. Dabei ist allerdings anzumerken, dass fast alle militärischen Konflikte seit 1945 vergleichsweise weit entfernt von der westlichen Welt stattfanden. Das gilt auch für die Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014. Als Terroristen 2001 das World Trade Center in New York zerstörten, reagierten die Aktienmärkte schon sehr viel deutlicher als beim Krieg im Irak oder in Syrien. Und die Ukraine befindet sich unmittelbar an der Grenze der Nato und der EU.

Und noch ist nicht klar, ob Russland seine Gaslieferungen nach Europa als politische Waffe einsetzt. Deutschland bezieht mehr als die Hälfte seines benötigten Gases aus Russland, Europa immerhin rund ein Drittel. Das lässt sich kaum durch den Import von Flüssiggas (LNG) zum Beispiel aus den USA ersetzen, schon weil dafür hierzulande die nötige Infrastruktur fehlt.

Außerdem scheint es eine Rolle zu spielen, wie lange ein Krieg andauert und somit an den Finanzmärkten für Unsicherheit sorgt. Im Fall der Ukraine ist das derzeit kaum abzuschätzen. Immerhin hat es der russische Präsident Wladimir Putin mit seiner aggressiven Eskalationsstrategie geschafft, auf der politischen Weltbühne wieder ernst genommen zu werden. Möglicherweise ist er an einer Beruhigung der Entwicklung gar nicht interessiert.

Branchen sehr unterschiedlich betroffen

Für die Volkswirtschaften besteht derzeit das Risiko, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine die Preise für Öl und Gas weiter in die Höhe treibt und somit die Inflation anheizt. Denn vorerst bleiben die Gasspeicher nur unzureichend gefüllt und die Versorgung unsicher. Darüber hinaus ist der Einfluss auf die diversen Wirtschaftssektoren recht unterschiedlich.



Von den deutschen Exportbranchen dürfte der Maschinen- und Anlagenbau am stärksten unter möglichen Sanktionen gegen Russland leiden. Die Autoindustrie ist dagegen auf den ersten Blick vergleichsweise wenig betroffen. Zwar betreiben VW und Mercedes in Russland eigene Fabriken, die beispielsweise unter einem Chip-Embargo seitens der USA leiden könnten. Doch als Absatzmärkte spielen Russland und die Ukraine keine entscheidende Rolle.

Gestörte Lieferketten

Dennoch könnte es auch bei den deutschen Autoherstellern zu Komplikationen kommen. Denn rund 40 Prozent des von der EU importierten Palladiums stammen aus Russland. Kommt es zu Lieferbeeinträchtigungen, könnte das bei VW und Co. die Produktion von Katalysatoren negativ beeinflussen. Ähnliches gilt für die Stahlindustrie, die für ihre Produktion Vanadium benötigt. Das Metall führt die EU zu zirka 30 Prozent aus Russland ein.

Die deutschen Banken signalisierten dagegen bereits weitgehend Entwarnung. Die Engagements von Deutsche Bank und Commerzbank in Russland und der Ukraine scheinen überschaubar zu sein. Ähnliches dürfte auch für Branchen wie Pharma oder Chemie gelten.

Unsicherheit bleibt vorerst bestehen

Doch für eine Entwarnung ist es sicher zu früh. Das Karussell aus Sanktionen und Gegensanktionen hat gerade erst begonnen sich zu drehen. Solange die militärische Lage in der Ukraine und die Auswirkungen auf die Wirtschaft noch unklar bleiben, dürfte die Volatilität an den Aktienmärkten anhalten. Das gilt verstärkt, weil die Börsen schon vor dem Krieg Russlands gegen die Ukraine aufgrund der hohen Inflation und der geldpolitischen Wende der Fed verunsichert waren. Vor diesem Hintergrund ist wieder einmal eine breite Diversifikation über Regionen und Branchen zu empfehlen.

Für die Märkte ist es zumindest ein Lichtblick, dass die Notenbanken in dieser Zeit sehr vorsichtig mit Zinserhöhungen umgehen werden, da die Rohstoffpreisexplosion bereits negative Wachstumseffekte auslöst. In jedem Fall wird die Situation dynamisch bleiben. Vor allem sind wir aber in Gedanken bei den Menschen in der Ukraine.



Über den Autor: Reinhard Pfingsten arbeitet bei der Bethmann Bank als Investmentchef (CIO) und ist Mitglied im Management-Team des globalen Investment Centers der ABN-Amro-Gruppe.