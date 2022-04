Redaktion 21.04.2022 in Versicherungen Lesedauer: 1 Minute

Krieg in der Ukraine Rückversicherer rechnet mit Millionenschäden

Der Rückversicherer Scor hat Zahlen bekannt gegeben, in welchem Umfang er für aktuelle Schäden in der Ukraine aufkommen muss: Das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris erwartet im ersten Quartal Schadensfälle im Volumen eines hohen zweistelligen Millionenbetrags in Euro.