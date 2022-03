Bluebay-Investmentchef Ukraine-Krieg wird die Geldpolitik nicht beeinflussen

ARTIKEL-INHALT Seite 1 − Zinserhöhungen der Fed haben Bestand

Der Schock der russischen Invasion in der Ukraine hat dazu geführt, dass die Europäische Union gemeinsam mit anderen Ländern ein umfassendes Sanktionspaket schnürte. Dieses entfaltet bereits eine lähmende Wirkung auf die russische Wirtschaft: Der Bankensektor steht vor dem Zusammenbruch, der Lebensstil der Oligarchen ist in Gefahr und die Not wird bald in ganz Russland spürbar sein.

Was die Weltwirtschaft anbelangt, so können sich drei Faktoren auf das Wachstum auswirken:

Die Unterbrechung der Versorgungskette aufgrund der Abschottung Russlands Die Auswirkungen der steigenden Rohstoffnotierungen, vor allem des Ölpreises, auf die Einkommen Eine Verschärfung der finanziellen Bedingungen infolge der ungünstigen Marktentwicklung

Von all diesen Entwicklungen dürfte die Eurozone stärker betroffen sein als die USA. Wenn der Ölpreis unter 120 US-Dollar pro Barrel bleibt, würden die gestiegenen Notierungen das Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone nach heutigem Kenntnisstand jedoch nur um 1 bis 1,5 Prozent beeinträchtigen. Gleichzeitig würde die Inflation wohl in diesem Maße steigen.

Ob der Konflikt in der Ukraine mittelfristig die Geldpolitik beeinflussen wird, ist fraglich. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass die US-Notenbank Federal Reserve im Jahr 2022 sechs Zinserhöhungen vornehmen und die Zinsen auf 1,5 Prozent anheben wird. Die Inflation ist weiterhin ein Problem, das konjunkturelle Umfeld jedoch robust. In der Eurozone erwarten wir, dass die Ankäufe von Vermögenswerten Ende dieses Jahres eingestellt werden und die Zinsen bis März 2023 auf 0 Prozent steigen.