Nervöse Anleger Ukraine-Konflikt lässt Kurse einbrechen

Die Eskalation in der Russland-Ukraine-Krise ließ die Kurse an den Aktienmärkten am Montag einbrechen. Der Dax beendete den Handel mit einem Minus von 2,1 Prozent, der Euro Stoxx 50 verlor 2,2 Prozent. Die US-Börsen waren wegen eines Feiertags geschlossen. An der Börse in Frankfurt ging die Talfahrt am Dienstag beim Dax zunächst weiter. Dagegen waren sichere Häfen wie Staatsanleihen und Gold gefragt. Wir haben einige Stimmen von Analysten und Anlagestrategen zur aktuellen Entwicklung zusammengestellt.

Christian Lenk, Analyst bei der DZ Bank:

Die abendliche Ankündigung Putins, die von pro-russischen Separatisten geführten „Volksrepubliken“ Luhansk und Donezk auf dem Staatsgebiet der Ukraine anzuerkennen, ist als weitere Eskalationsstufe zu verstehen: Sie beinhaltet auch die offizielle Stationierung russischer Truppen in diesen Gebieten. Trotz scharfer Verurteilungen durch den Westen sollte dieser Schritt nur sehr begrenzte Sanktionen auslösen – erst ein Angriff auf das von ukrainischen Truppen kontrollierte Staatsgebiet dürfte weitere Maßnahmen nach sich ziehen. Weiterhin scheint im Ukrainekonflikt alles möglich, was die Finanzmärkte auf kurze Sicht jeder relevanten Meldung in diesem Zusammenhang ausliefert.

Clemens Bundschuh, Leiter Research für Privat- und Unternehmenskunden bei der LBBW:

An den ohnehin angeschlagenen Aktienmärkten wird nun der Abverkauf weitergehen und eine militärische Eskalation betreffend die Gesamtukraine durchgespielt. Zudem dürften über steigende Gas- und Ölpreise die Inflationserwartungen angeheizt und damit die geldpolitische Zwickmühle der Notenbanken forciert werden. Im Wechselbad der Gefühle aus militärischer sowie sanktionspolitischer Eskalation einerseits und Hoffnung auf einen nächsten, bahnbrechenden Friedensgipfel zwischen Putin und Biden andererseits dürfte es immer wieder zu kleineren Entlastungsbewegungen kommen. Zunächst sollte aber die Flucht in die Safe-Haven-Staatsanleihen, Gold und vor allem Kasse anhalten. Wir rechnen in den nächsten Tagen und Wochen mit absoluten Vola-Spikes, die den Anlegern Einiges abverlangen werden. Dennoch ist es am Ende eine politische Krise – und politische Börsen haben in der Regel kurze Beine.



Andreas Schiller, Analyst bei der Raiffeisen Bank International:

Sowohl die USA als auch die EU haben bereits angekündigt, dass sie auf die Anerkennung und damit auf die eindeutige Verletzung des Völkerrechts und der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine und des Minsker Friedensabkommens Sanktionen verhängen werden. Zudem haben die USA bereits die Geschäftstätigkeiten mit den betroffenen Regionen eingestellt. Allerdings stellt der Einsatz in den abtrünnigen Enklaven – einem hochrangigen US-Beamten zufolge – noch keine „weitere Invasion“ dar, was die härtesten Sanktionen auslösen würde, da Russland dort bereits Truppen unterhalte, doch könne es jederzeit zu einer breiteren Kampagne kommen. Die Situation ist als brandgefährlich einzustufen. Aufgrund der höchst gefährlichen Zuspitzung der Situation steht nun das geplante Treffen zwischen US-Außenminister Antony Blinken und seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow im weiteren Wochenverlauf im Fokus – sofern es überhaupt stattfindet.

Deutlich härter als die westlichen Aktienindizes traf es den Aktienmarkt des Aggressors, da viele Investoren aus Angst vor einem Einmarsch russische Aktien in Bausch und Bogen abverkauften: Der in lokaler Währung gehandelte russische Leitindex MOEX musste am Montag ein Minus von 10,5 Prozent (Tagestief: minus 14 Prozent) hinnehmen, während der in US-Dollar notierende RTS im Tief bis zu 17 Prozent einbüßte. Aber auch die russische Währung geriet deutlich unter Druck: So notierte der Rubel am Abend gegen den US-Dollar bei 79,75 Rubel, was einem Minus von 3,4 Prozent entsprach. Zudem sagte auch das russische Finanzministerium nach Angaben von Bloomberg den für heute geplanten Verkauf von Anleihen ab und begründete dies mit der „erhöhten Volatilität auf den Finanzmärkten“.



Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset bei Berenberg:

Die weitere Eskalation des Konfliktes zwischen Russland und der Ukraine lastet stark auf dem Risikoappetit der Anleger und eine weitere Verschärfung sowie Sanktionen dürften zunehmend die Stimmung der Verbraucher und Unternehmen eintrüben. An den Märkten profitieren kurzfristig sichere Häfen wie Gold und Staatsanleihen, aber auch Rohstoffe, bei denen Russland ein bedeutender Lieferant ist. Die Aktienmärkte dürften kurzfristig leiden.

Anleger haben den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine bereits länger im Blick. Er hat schon in den letzten Wochen zum dominierenden Pessimismus sowie der Korrektur der globalen Aktienmärkte um zirka 10 Prozent beigetragen. Eine weitere deutliche Korrektur von Risikoanlagen, beispielsweise im Fall einer russischen Invasion, dürfte sich mittelfristig jedoch als Kaufopportunität für Risikoanlagen herausstellen. Denn einerseits rechnen wir nicht mit einem langanhaltenden militärischen Konflikt, falls es dazu kommen sollte. Andererseits zeigen auch historische Beispiele, dass Aktienmarktkorrekturen im Rahmen kriegerischer Auseinandersetzungen häufig gute Kaufgelegenheiten geboten haben. Solange der Konflikt schwelt, bleibt die Volatilität an den Märkten aber hoch.